HABER

CHP’den geleneksel "Yeryüzü Sofrası" iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 21:19 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Gençlik Kolları geleneksel “Yeryüzü Sofrası” iftar yemeği düzenledi.Cumhuriyet Halk Partili gençlerin Mekik Sokak’ta düzenlediği iftar programına katılım yoğun oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Gençlik Kolları geleneksel “Yeryüzü Sofrası” iftar yemeği düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partili gençlerin Mekik Sokak’ta düzenlediği iftar programına katılım yoğun oldu. Sokak boyunca yere serilen gazeteler üzerine oturan partililer ve vatandaşlar evden getirdikleri yemekler ile oruçlarını açtılar.
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yeryüzü sofrasını hazırlayan gençlere teşekkür ederek şunları söyledi: “Bugün gençlik kollarımızın düzenlediği yeryüzü sofrasında halkımızla bir araya geldik. Bugün iftar soframızda yoldan geçen bugün ekmeğini ve yemeğini bizimle bölüşmek isteyen herkesle aynı masada bir araya geldik. Bu masa halkın masası, bu masa milletimizin masası, bu masa birlik ve beraberliğin masası bu masa ülkemizin geleceği için bir araya gelen milli birliği teşkil eden vatandaşlarımız ve gençlerimizin kurmuş olduğu bir masa. Ekmeğimizi bölüştüğümüz bu birliktelik iftarında halkımızla buluşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bugün evindeki rızkını buraya getirip vatandaşlar ile bölüşen herkese teşekkür ederim. Bugün Ramazan’ın ruhuna uygun, paylaşmanın, bölüşebilmenin tadına varıldığı bir gün” dedi.
CHP’nin yeryüzü sofrasına CHP Milletvekilli Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Burçe Pektaş, Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli, Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
İtfaiye erlerinin zorlu Ramazan mesaisiİtfaiye erlerinin zorlu Ramazan mesaisi
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Anneler Günü’nde gül dağıttıKeçiören Belediye Başkanı Altınok Anneler Günü’nde gül dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.