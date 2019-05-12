Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Gençlik Kolları geleneksel “Yeryüzü Sofrası” iftar yemeği düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partili gençlerin Mekik Sokak’ta düzenlediği iftar programına katılım yoğun oldu. Sokak boyunca yere serilen gazeteler üzerine oturan partililer ve vatandaşlar evden getirdikleri yemekler ile oruçlarını açtılar.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yeryüzü sofrasını hazırlayan gençlere teşekkür ederek şunları söyledi: “Bugün gençlik kollarımızın düzenlediği yeryüzü sofrasında halkımızla bir araya geldik. Bugün iftar soframızda yoldan geçen bugün ekmeğini ve yemeğini bizimle bölüşmek isteyen herkesle aynı masada bir araya geldik. Bu masa halkın masası, bu masa milletimizin masası, bu masa birlik ve beraberliğin masası bu masa ülkemizin geleceği için bir araya gelen milli birliği teşkil eden vatandaşlarımız ve gençlerimizin kurmuş olduğu bir masa. Ekmeğimizi bölüştüğümüz bu birliktelik iftarında halkımızla buluşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bugün evindeki rızkını buraya getirip vatandaşlar ile bölüşen herkese teşekkür ederim. Bugün Ramazan’ın ruhuna uygun, paylaşmanın, bölüşebilmenin tadına varıldığı bir gün” dedi.

CHP’nin yeryüzü sofrasına CHP Milletvekilli Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Burçe Pektaş, Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli, Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

