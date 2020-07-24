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CHP'den Gençlere Rap Şarkılı Sol Kesime Türkülü Mesaj

24.07.2020 23:54 | Son Güncelleme

Ana muhalefet partisi CHP, “hedef iktidar” sloganıyla düzenleyeceği kurultayda Z kuşağına rap şarkısı, sol kesime de türküyle seslenecek

CHP'den Gençlere Rap Şarkılı Sol Kesime Türkülü Mesaj

Ana muhalefet partisi CHP, “hedef iktidar” sloganıyla düzenleyeceği kurultayda Z kuşağına özgürlük ve ekonomik beklentilerini dikkate alarak sözleri hazırlanan rap şarkısıyla seslenecek.

Türkiye’de baroları bölme, sosyal medya kontrolu gibi tartışmalı yasal düzenlemelerin hayata geçirildiği bu dönemde CHP 37. Olağan Kurultayı’nda “Hak, Hukuk, Adalet” kavramlarını vurgulama kararı alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “iktidar kurultayı” tanımlaması dolayısıyla “hedef iktidar” sloganı kullanılacak.

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