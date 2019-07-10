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CHP'den "Gerçek Türkiye'nin Grafikleri" raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

CHP, "Türkiye ekonomisinin son 16 yılının resmini çeken" ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön sözünü kaleme aldığı "Gerçek Türkiye'nin Grafikleri" raporunu yayımladı

MELTEM ÖZTÜRK - CHP, "Türkiye ekonomisinin son 16 yılının resmini çeken" ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön sözünü kaleme aldığı "Gerçek Türkiye'nin Grafikleri" raporunu yayımladı.

Raporda, "Üretim-yatırım", "Türkiye'nin gündemdeki yeri", "Kamu borcu ve özel sektörün borçları", "Ödemeler dengesi", "Bütçe-vergi", "Dış ticaret", "İstihdam-işsizlik", "Vatandaşın borcu", "Çek-senet-icra", "Gelir dağılımı-yoksulluk", "Enflasyon-satınalma gücü", "Emekli aylıkları-asgari ücret", "Tarım sektörü" ve "diğer göstergeler" konularında değerlendirmeler yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, raporun ön sözünde, Türkiye'nin giderek derinleşen bir kriz ortamından geçtiğini, milli gelirin küçüldüğünü, enflasyon ve işsizliğin yükseldiğini savundu.

Milli gelir küçüldükçe yoksulluğun arttığını, enflasyon yükseldikçe vatandaşın ekmeğinin küçüldüğünü, işsizlik artıkça da evine ekmek götüren vatandaş sayısının azaldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu noktaya durduk yere gelmediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "İktidardakilerin, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, yargının bağımsızlığından, insan haklarından, basın ve ifade özgürlüğünden, kamu yönetiminde liyakat ve adaletten uzaklaşıp, tek adam rejimini egemen kılmaya dönük girişimleri bugünkü kriz ortamını hazırladı. Otoriterleşme eğilimi Türkiye'yi sadece siyasi olarak değil ekonomik olarak da dünyadan uzaklaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, yönetimin, adını bile koymaktan çekindiği bu krizle ilgili olarak aylardır ortaya somut tek bir önlem koyamadığını ileri sürdü.

Krizin nedenlerinden birinin de diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi yönetiminin liyakat yerine aile, akraba, yandaş, arkadaş çevresine emanet edilmesi olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu yönetim tercihi hem krizin oluşumunun hem de derinleşmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Tarım sektörünün içinde bulunduğu krizi depo baskınlarıyla, boğazından kesip biriktirdiği 3-5 kuruşunu enflasyondan koruyabilmek için döviz alan vatandaşı 'vatan haini', uygulamalarını eleştiren herkesi 'terörist' olarak damgalayan bu anlayışın Türkiye'ye katabileceği hiçbir değerin kalmadığı artık net şekilde görülüyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu çalışmanın, Türkiye ekonomisinin son 16 yılının bir resmini çekmeye çalıştığını belirtti.

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CHP Gerçek Türkiye'nin Grafikleri Kemal Kılıçdaroğlu

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