CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, gıda harcama tutarlarındaki artışa dikkati çekerek, "(Kurban Bayramı'nda) Misafirlerine çay, kahve ve ev baklavası hazırlayacak bir aile, undaki yüzde 66, cevizdeki yüzde 25, nişastadaki yüzde 33'lük ve toz şekerdeki yüzde 5'lik artışla cevizli baklavayı geçen yıla göre ortalama yüzde 32'lik zam ile ikram edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, gıda harcaması tutarının 2019'un başına göre 135 lira, geçtiğimiz yıl temmuz ayına göre ise 365 lira arttığını belirtti.

Dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama miktarının son 6 ayda 440 lira, son bir yılda ise bin 175 lira yükseldiğini aktaran Karabıyık, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), "Hane halkı Tüketim Harcaması 2018" raporuna göre toplam gelirden en az pay alan yüzde 20'lik kesimin parasının kira ve gıdaya gittiği, bu iki harcamanın toplam harcamalardaki payının yüzde 60,1 olduğunu ifade etti.

Karabıyık, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 75 lira 24 kuruş, yoksulluk sınırının ise 6 bin 760 lira 73 kuruşa ulaştığını belirterek, memur maaşlarının da enflasyon karşısında eridiğini savundu.