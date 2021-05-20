CHP’den Gıda Krizi Uyarısı

Türkiye’de yaşanan kuraklığın boyutlarını tespit etmek amacıyla beş bölgede çalışma başlatan CHP, Türkiye’yi gıda krizinin beklediği uyarısı yaptı. CHP çiftçilere maddi yardım yapılması çağrısı yaptı. CHP’nin Tarım Masası tarafında beş bölgede yürütülen çalışma kapsamına Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Güneydoğu’da incelemelerde bulundu. Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’daki kuraklık yaşanan tarlaları gezen CHP milletvekilleri, çiftçilerinden ve çiftçi örgütlerinden bilgi aldı. Milletvekilleri inceleme ve görüşmelerinin ardından Diyarbakır’da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kuraklığın boyutunun tahmin edilenden daha büyük olduğunu söyledi. Kuru tarım yapılan bazı tarlalarda verim kaybının yüzde 100 olduğunu savunan Sarıbal, şöyle konuştu: “Yüzde 30, 40, 50 verim kaybı ön görmüştük ancak ne yazık ki kuru tarım yapılan yerlerde çok ciddi verim kaybı var. Bazı tarlalarda yüzde 100. Geçen yıl 10 ton almışsa bu yıl sıfır. Hatta saman bile alınamayacak araziler var. Bu, çiftçi için büyük bir risk, aylardır ilaç, gübre, mazot parası veriyorlar. Bu insanlar şu anda çaresiz durumdalar. Elbette borçlarının ertelenmesi istiyorlar ama yetmez diyorlar. Başka şeye ihtiyaç var, elektrik parası var. Diğer açıdan bu insanlar yaşamlarını sürdürmek zorunda. Ortalama 1 dekar buğdaya 400 lira civarında masraf ettiler, 10 dönüm eken 4 bin lira, 100 dönüm eken 40 bin lira. Ciddi anlamda masraf var ve bunun tümü yok oldu. Acilen bu insanlara ulaşmak lazım.”

Gıda krizi uyarısı Sarıbal’a göre Türkiye’yi bir gıda krizi bekliyor. Sorunun sadece yağış olmamasından kaynaklanmadığını savunan Sarıbal, GAP Projesi’nin bitirilmemesinin de etkili olduğunu ifade etti. Bu şartlarda gıda fiyatlarının düşmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Sarıbal, “Türkiye'yi bir kıtlık bir gıda krizi ciddi anlamda bekliyor. Enerjide yüzde 74’e çıktık, tarımda yüzde 54 diyorlar ama pratikte bu mümkün değil ve bugün bu coğrafya çok ciddi bir kuraklık yaşıyor. Elbette yağışın azlığından olan kuraklığa söyleyecek sözümüz kolay yok. Ama ortada sulama imkanı varken, proje varken bu topraklarda suyun götürülmemesi siyasetten iktidarların tercih olsa gerek” dedi. “Çiftçinin zararı karşılansın” Daha sonra söz alan Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, çiftçiye yardım edilmesi çağrısı yaptı. Gaytancıoğlu, Sarıbal’ın dile getirdiği bir dekar için harcanan 400 liraya dikkat çekti. Gaytancıoğlu kuraklık yaşanan bölgelerde bu paraların çiftçiye ödenmesi gerektiğini söyledi.