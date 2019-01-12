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CHP'den "Grev Yasakları" raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, "grev yasakları" ile ilgili rapor hazırladı - Rapordan: - "AKP iktidarı döneminde 200 bine yakın işçinin grev hakkı elinden alınarak yasaklandı"

CHP tarafından hazırlanan "Grev Yasakları" raporunda, AK Parti iktidarı döneminde, 200 bine yakın işçinin grev hakkının ellerinden alındığı ileri sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, grev yasakları ile ilgili bir rapor hazırladı.

Raporda, İZBAN grevinin cumhurbaşkanı kararnamesi ile yasaklandığı hatırlatılarak, 7'si OHAL sürecinde olmak üzere, toplam 16 grevin bu iktidar döneminde "erteleme" adı altında yasaklandığı iddia edildi.

Grev yasaklamalarının 1980 darbesinin hemen ardından Kenan Evren tarafından getirildiği, AK Parti iktidarı döneminde de grev yasaklamalarının aynen devam ettiği savunulan raporda, "Hatta Evren döneminden daha ileriye taşınmıştır. AKP iktidarı döneminde 200 bine yakın işçinin grev hakkı elinden alınarak yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

Geçmiş ve yakın döneme ilişkin grev yasaklama kararlarının aktarıldığı raporda, geçmişte Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin "grev yasaklamalarının hak ihlali" olduğuna dair kararlar vermesine rağmen, bugün grev yasaklarını onaylayan kurumlar haline geldiği de ileri sürüldü.

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