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CHP'den harekat eleştirisi: TBMM neden bilgilendirilmedi?

10.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

Muhalefet partileri, Barış Pınarı harekatıyla ilgili Meclis’in bilgilendirilmemesini eleştirdi.

CHP'den harekat eleştirisi: TBMM neden bilgilendirilmedi?

Cumhurbaşkanlığının dünkü koordinasyon toplantısında AKP’li yöneticilerin yer alması da tepki çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında dün gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı’nda AKP yetkililerinin yer almasına rağmen muhalefet partilerinin çağrılmaması eleştirilere neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından paylaşılan toplantı fotoğraflarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın yanısıra, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Milletvekili İsmet Yılmaz ve AKP Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Hayati Yazıcı da yer almıştı.

CHP’nın bugün toplanan olağanüstü MYK’sının ardından açıklama yapan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, meclisin harekat konusunda bilgilendirilmemesini eleştirdi. Özkoç, "Erdoğan önerilerimize kulak tıkadı, kendi bildiğini yaptı. Kendisinin fetih dediği bir harekatı başlattıktan sonra genel başkanları aradı. Birer ikişer dakikalık 'giriyoruz' diye bilgi verdi. TBMM neden bu harekat hakkında bilgilendirilmedi? Harekât, AK Parti yöneticileri tarafından koordine ediliyor. Harekâta ilişkin AKP il başkanlarına bilgi verildi” şeklinde konuştu.

"Hani birlik beraberlik?"

Toplantı fotoğraflarına İYİ Parti’den de tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından fotoğrafı paylaşarak güvenlik toplantısında devlet görevlileri ve bakanlar yanında AKP yöneticilerinin de bulunmasını eleştirdi:

CHP milletveklili Bülent Kuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu harekat Ak Partinin veya Erdoğan’ın meselesi mi yoksa Türkiye'nin milli meselesi mi? Ak partili vekiller toplantıya katılıyor, bizlere ve TBMM’ne bilgi dahi verilmiyor. Devlet ve milli meseleler böyle yönetilmez" eleştirisinde bulundu.

DW/ŞŞ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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