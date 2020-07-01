CHP’den havalimanlarında Covid-19 testi için soru önergesi

Soru önergesinde, 9 Mayıs tarihli 31122 sayılı Resmi Gazete'de SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5. maddesinin "b” bendinde, testlerin SGK tarafından karşılanacağı, vatandaştan para alınmayacağının belirtilmesine karşın yurtdışına çıkan vatandaşlardan, verilen IBAN numarasına 110 TL yatırmalarının istendiğini kaydeen Şevkin, "İkametgahı yurtdışında olan Türk vatandaşları ile mavi kartlılar test yaptırmak istediklerinde para ödemek zorunda bırakılıyor” dedi.

Özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin bu uygulama nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten CHP'li Şevkin, "Test yaptırmayanlar örneğin Almanya’ya döndüklerinde, Türkiye’nin riskli ülkeler listesinde yer alması nedeniyle 14 gün boyunca evlerinde karantinaya girmek zorunda kalacak” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de bazı havalimanlarında bugünden itibaren uygulanmaya başlanan Covid-19 testlerinin Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları için ücretli olması nedeniyle TBMM'ye bir soru önergesi verdi.

"Yurtdışında yaşayan vatandaşlar keyfi test yaptırmıyor"

Türkiye’de enfekte olduğundan kuşkulanan veya semptom gösterenlerden test için ücret talep edilmediğini, ancak belirti göstermeyenlerin test yaptırmaları durumunda ücret ödemek zorunda olduklarını ifade eden Şevkin, yurt dışına çıkacak vatandaşların da test yaptırmak mecburiyetinde olduklarını kaydederek, uygulamayı eleştirdi.

"Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Covid-19 testi yaptırmaları keyfi olarak görülemez. Nitekim Almanya Türkiye’yi pandemi açısından riskli ülkeler listesinde değerlendirmektedir” diye konuşan Müzeyyen Şevkin, Almanya'nın vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Seyahat uyarısı ve riskli ülke listelemesine rağmen Türkiye'ye gelen vatandaşların geri döndüklerinde karantina zorunluluğu gibi uygulamalardan korunmaları gerektiğine işaret eden Şevkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bunlara rağmen akrabalarını veya aile bireylerini görebilmek uğruna memleketlerine gelenler söz konusu testi yaptırmamaları halinde 14 gün boyuca evlerinde tecrit edilecekler. Buna uymayanlar ağır para cezalarına çarptırılabilecek. Almanya’ya döndüklerinde karantina zorunluluğu nedeniyle işlerine gidemeyecekler, çocuklar da 14 gün okula geç başlayabilecek. Almanya’nın vatandaşlarına ve oturma hakları bulunanlara yönelik Türkiye’ye sehayat uyarısı yapması nedeniyle 14 gün geç işbaşı yapanlar işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.”