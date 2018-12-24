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CHP'den hayvan hakları için "hazırız" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Bizler papağandan köpeğe her hayvanın hakkının eşit olarak tanınmasını, hayvana şiddete cezaların caydırıcı seviyeye çekilmesini savunuyoruz. Hayvan haklarını seçim malzemesi yapmaktan vazgeçin. Bu konuda samimiyseniz gelin derhal hayvan dostlarımıza hakkını verelim. Biz hazırız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bizler papağandan köpeğe her hayvanın hakkının eşit olarak tanınmasını, hayvana şiddete cezaların caydırıcı seviyeye çekilmesini savunuyoruz. Hayvan haklarını seçim malzemesi yapmaktan vazgeçin. Bu konuda samimiyseniz gelin derhal hayvan dostlarımıza hakkını verelim. Biz hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, papağana işkence edilmesiyle gündeme gelen hayvanlara yönelik şiddetteki artışın, cezasızlık politikasının sonucu olduğunu söyledi.

Her gün yeni bir hayvana şiddet haberinin ülke gündeminde bulunduğunu, bugün de gözleri oyulan bir köpek haberinin basında yer aldığını belirten Karaca, şu an yürürlükte olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası'nın, hayvanları mal ve eşya olarak gördüğü, hayvanlara yapılan kötü muamelenin kabahatler hukukunda değerlendirildiği aktararak verilen cezaların caydırıcı olmadığını vurguladı.

Hayvanlara karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması gerektiğinin altını çizen Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler papağandan köpeğe her hayvanın hakkının eşit olarak tanınmasını, hayvana şiddete cezaların caydırıcı seviyeye çekilmesini savunuyoruz. 24 Haziran seçimlerinden önce çıkarılacak ilk yasa olacağı sözü verilmişken bugün verilen sözler ne oldu da unutuldu? Bir an önce önlem almazsak hayvanlara yapılan kötü muamelelerin önüne geçemeyeceğiz. Hayvan haklarını seçim malzemesi yapmaktan vazgeçin. Bu konuda samimiyseniz gelin derhal hayvan dostlarımıza hakkını verelim. Biz hazırız."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca hayvan hakkı işkence

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