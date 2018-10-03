CHP'den Hayvan Hakları Kanunu için çağrı

Tekliflerinde, hayvan hakkı ihlaline ilişkin suçlar için para cezalarının artırılmasını, hayvanları yaralama, öldürme, dövüştürme ve tecavüz fiillerinin TCK'da tanımlanmasını ve hapis cezası getirilmesini talep ettiklerini anlatan Karaca, teklifin en kısa sürede yasalaşması için Meclis'teki siyasi parti gruplarından destek istedi.

CHP olarak, hayvan haklarına ilişkin TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifine değinen Karaca, söz konusu teklifin bu konuda en kapsamlı düzenleme olduğunu kaydetti.

Karaca, partisinden bir grup milletvekili ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 4 Ekim'in "Hayvanları Koruma Günü" olduğunu belirtti.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, daha önce TBMM Başkanlığına sundukları, hayvan hakkı ihlallerine hapis cezasını da öngören kanun tekliflerinin en kısa sürede yasalaşması için gruplardan destek istedi.

Karaca, "Bizler bu konuda seçim vaadi dışında yasa teklifi de vermiş olan tüm partilere seslenmek istiyoruz: yarın 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü, verdiğimiz yasa teklifini derhal parlamentoda komisyonlara indirerek, hep birlikte toplumun vicdanını yaralayan, bugüne kadar sadece seçim öncelerinde ya da hayvansever dostlarımızın mücadelesiyle sadece parlamentoya sunulmakla bırakılmış olan tüm yasa tekliflerini birleştirelim." diye konuştu.

Karaca, bugün bir gazetede yayımlanan, Antalya’da üvey babasının cinsel istismarına uğrayan çocukla ilgili haberin anımsatılması üzerine, bir çocuğun istismarcısıyla aynı evde yaşamasını kabul etmenin mümkün olamayacağını bildirdi.

Gülizar Biçer Karaca, MHP'nin "bazı suçların ceza sürelerinde indirim" teklifine yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine, bu konuda öncelikle AK Parti'nin düşüncelerini açıklamasını beklediklerini, CHP'nin daha sonra görüşlerini aktaracağını vurguladı.

Toplantı sırasında, Karaca'nın yanında yer alan CHP'li milletvekilleri, Sakarya'da patileri kesildiği için ölen yavru köpeğin, melek olarak göğe yükseldiği resimle, "bu dünya hepimizin", "hayvana şiddet suçtur", "benim sesim sensin", "bu dünya hepimizin" yazılı dövizler taşıdı.

