CHP’den HDP ile ittifak açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP’nin 3 büyükşehirden aday çıkarmamasının CHP-İYİ Parti işbirliğine destek olarak yorumlanmasına ilişkin, “Kiminle ittifak yaptığımız genel başkanlarımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Ama kimse bizden niyet okumamızı beklemesin. Bir parti bir yerlerden ‘ben aday çıkarmıyorum’ diyorsa bu onun kendi iç işidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi. Seçim güvenliği çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini bildiren Öztrak, “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız tespitlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir. Seçimi CHP kazanıyor, milletin iş birliği kazanıyor, tek bir oyun dahi ziyan olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, HDP’nin 3 büyükşehirden aday çıkarmamasının CHP - İYİ Parti işbirliğine destek olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine, "Bizim kiminle işbirliği yaptığımız, kiminle ittifak yaptığımız genel başkanlarımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Ama kimse bizden niyet okumamızı beklemesin. Bir yerlerden ‘ben aday çıkarmıyorum’ diyorsa bir parti bu onun kendi iç işidir. CHP ile İYİ Parti Milli bir işbirliği gerçekleştirmiştir. Şimdi bu işbirliğinin sandıkta çok büyük bir milli mutabakata dönmesini bekliyoruz. bu çerçevede başta AK Parti’ye oy verenler olmak üzere MHP’nin de HDP’nin de diğer tüm partilere oy veren seçmenlerin oylarına talibiz. 57 milyon seçmenin tamamının oyuna talibiz” açıklamasında bulundu.