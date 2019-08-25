CHP’den HDP’ye Dayanışma Ziyareti

CHP’liler burada görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile bir araya geldi. Görüşme sırasında bir açıklama yapan Selçuk Mızraklı, kayyumla hep birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Mızraklı, “Bütün demokrasilerin ve hukuk rejimlerinin en kutsallarından sayılan seçmen iradesine, seçilmişlere ve yerel yönetimlere dönük böyle bir gaspın karşısında, böyle bir sivil darbenin karşısında, demokrasiye inanan, demokrasi değerlerine inanan, hukuk değerlerine inananların yan yana durması, hepimizin geleceği açısından oldukça önemli. Yani şunu biliyoruz, eğer Türkiye'de herhangi bir yerde, bu Van, Mardin, Diyarbakır olabilir, başka kentler söz konusu olabilir, geçmişte nasıl İstanbul'da seçmen iradesinin yok sayılmasına dönük olarak bir tutum izlendi, bu noktada nerede bir hak gaspı varsa, nerede bir seçmen iradesine dönük bir gasp söz konusu olursa, burada güçlü bir karşı duruşla, beraber, birleşerek aşabiliriz” dedi.

Daha sonra söz alan İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Ali Şeker, yaşananların Türkiye demokrasisi açısından utanç olduğunu söyledi. Şeker, “Hoş bir ortam bulmadık, demokrasinin gasp edildiği bir Diyarbakır'a gelmek üzüntü verici. Biz sizi hala seçilmiş Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı ve eş başkanı olarak görüyoruz. Sadece sizin değil Van'da ve Mardin'de arkadaşlarınızın da hukuk dışı bir şekilde görevden alınmaları, aslında bu işin sistematik bir şekilde, seçme ve seçilme hakkı gaspı olduğunu bize gösteriyor. Burada bir sandık gaspı var. Bu sandık gaspı bir bölgede değil, bir anlayış olarak bütün Türkiye'de, demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Buna karşı topyekûn demokrasi mücadelesi yürütmemiz gerekiyor” diye konuştu.

CHP PM Üyesi İlhan Cihaner ise AKP seçmenlerine seslendi. Cihaner, AKP’lilerin de hukuk dışı uygulamaları görmelerini isteyerek, “Ben AKP’ye oy veren yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bunca yıldır iktidarda olan AKP, meşruiyetini hep sandıktan aldı. Sandıktan ne çıkarsa, demokrasinin diğer bütün kurum ve kuruluşlarını ikinci plana atarak, sandık üzerinden bir meşruiyet üretti. Bu süreçte bir seçim yaşandı. Buna rağmen sandıktan bir sonuç çıktı. Eğer AKP’ye oy veren yurttaşlarımız azıcık vicdanlarıyla bu süreci değerlendirirlerse, buradaki hukuk dışılığı görürler. Onlara bir değerlendirme yapmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Burada seçme ve seçilme hakkına çok ağır bir saldırı var ama bundan daha önemlisi Türkiye siyasetine dair bir mühendislik çalışması var. Olası ittifakları şimdiden halk içinde, seçmen içinde oluşabilecek ittifakları şimdiden önlemek istiyorlar. Belediyelerde ortaya çıkan kamu kaynaklarına açıkça çökme mekanizması kurulduğunu gördük. Yurttaşlarımız İçişleri Bakanlığının uzun açıklamasını ciddiye almasınlar. Şimdiye kadar ortalama bir insanı, bir hukukçuyu ikna edecek tek bir gerekçe ortaya koyamadılar. Soyut suçlamalar var. Soyut suçlamaları Türkiye'deki devlet pratiğinde, çok eskiden beri biliyoruz. Kontrolleri altındaki yargının kararı bile yokken, seçimden birkaç gün sonra başlayan bir süreç olduğu anlaşılıyor. Böyle bir sürecin dayanağının olmadığı çok açıktır. Eğer bu ülkede barış içerisinde demokrasiye bağlı bir şekilde yaşayacaksak, güzel bir geleceği kurgulamak istiyorsak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, kayyum uygulamasına kesinlikle en sert şekilde karşı çıkmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Bu arada Van’da yürüyüş yapmak isteyen ve aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti. Gruba yakın mesafeden gaz sıkan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Mardin’de ise protesto gösterisi yapmak için HDP il binasından çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi.

