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CHP'den "hibrit traktör" projesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal: - "Tarımda mazot maliyetinden kurtulabiliriz. İktidara geldiğimizde ÖTV ve KDV'yi kaldıracağız. Başka bir şey daha yapacağız, güneş enerjisinden yararlanarak, elektrik üreterek bedava enerji üreteceğiz. Bu enerjiden hibrit traktörler yaratarak, mazot maliyetini en dip noktaya getireceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, tarımda mazot maliyetinden kurtulabilmenin mümkün olduğunu belirterek, "İktidara geldiğimizde ÖTV ve KDV'yi kaldıracağız. Başka bir şey daha yapacağız, güneş enerjisinden yararlanarak, elektrik üreterek bedava enerji üreteceğiz. Bu enerjiden hibrit traktörler yaratarak mazot maliyetini en dip noktaya getireceğiz." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan dengesizliğin sorumlusunun, 2010'da çıkarılan hal yasası olduğunu söyledi.

Sorunu yaratanların çözmek yerine üreticiyle, tüketiciyle, aracılarla alay ettiğini, seçim yatırımı yaptığını öne süren Sarıbal, bunu şiddetle kınadığını kaydetti.

Gıda krizinin geldiği konusunda daha önce iktidarı uyardıklarını anımsatan Sarıbal, şunları ifade etti:

"Çiftçi üretmiyor artık. 2002'de 41 milyon hektar tarım alanımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada 7 milyon hektarı gitti. Yani çiftçi artık ekmiyor. 2002'de 2 milyon 800 bin üretici vardı, bugün 2 milyon seviyesine düştü. 2002'de üreticinin bankalara borcu 530 milyondu. Diğer borçlarla bütünleştirdiğinizde 1 milyar borcu vardı. Bugün 109 milyar resmi borcu var. Bankada görülmeyen, krediye bağlanmayan borcu 150 milyar civarında. Hangi çiftçi, nasıl üretecek?"

Sarıbal, Türkiye'de açlık sınırının 2 bin 9, yoksulluk sınırının ise 6 bin 500 lira olduğuna dikkati çekerek, böyle bir durumda, insanların domatese 5, patatese 3, soğana 4 lira vermesinin mümkün olmadığını vurguladı.

- "Gübre bedava dağıtılsın"

Çıkması beklenen yeni hal yasası ile hallerin, kabzımallığın topyekun kalkacağını bildiren Sarıbal, bunun yeni bir sorun olduğunu anlattı.

Çiftçilere gübrenin bedava dağıtılması çağrısında bulunan Sarıbal, şöyle konuştu:

"Çiftçinin en çok kullandığı mazot. Çiftçi bugünkü rakamlarla 2019 yılında 3 milyar litre mazot kullansa, 18 milyardan daha fazla mazot parası ödemek zorunda. 2019 bütçesinde çiftçiye mazot için ayrılan para 2,1 milyar lira. Tarımda mazot maliyetinden kurtulabiliriz. İktidara geldiğimizde ÖTV ve KDV'yi kaldıracağız. Başka bir şey daha yapacağız, güneş enerjisinden yararlanarak, elektrik üreterek bedava enerji üreteceğiz. Bu enerjiden hibrit traktörler yaratarak mazot maliyetini en dip noktaya getireceğiz. Başka türlü bu ülkenin bu durumdan kurtulması, ucuz maliyet yaratmak mümkün değildir. Enerjisini tarlasından, güneşinden alan bir model."

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basın toplantısı CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal

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