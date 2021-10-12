CHP’den Hükümete KHK’lı Çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), KHK sonucu yaşanan hak ihlallerini tespit ve ihlallerin önlenmesi amacıyla başlattığı “KHK mağdurları ile buluşuyoruz” toplantılarını bu kez Diyarbakır’da düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP milletvekilleriyle birlikte KHK Platformları Birliği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, KHK’lı sorununun hukuki değil siyasi olduğunu söyledi. Sorunun çözümü için hükümete seslenen Biçer Karaca, “Bu sorunun çözümü siyasidir ve siyasi iktidarın bu sorunu çözümü için adım atması gerekir. İşte yaptığımız toplantılarda biz iktidara bu çağrıyı yapıyoruz; gelin bu insanları adil yargılayın, gelin bu insanları adil yargılanma hakkından mahrum etmeyin, lekelenmeme hakkından mahrum etmeyin” dedi.

“Dünya tarihinde bu kadar büyük bir tasfiye olmamıştır”

Barış bildirisine imza attığı için ihraç edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da konuşmacılar arasındaydı. “Dünya tarihinde bu kadar büyük bir tasfiye olmamıştır” sözleriyle konuşmasına başlayan Taşkın, şunları söyledi: “Kesinlikle ama kesinlikle bu hak etmediğimiz listelerden adımızı sildireceğiz. Böyle bir şey olamaz, dünya tarihinde bu kadar büyük bir tasfiye olmamıştır ve hiçbir toplum bununla yüzleşmeden olgunlaşamaz büyüyemez. Toplum temiz bir sayfa açmak istiyorsa bu süreçle yüzleşmeden yol alamaz. Ben öncelikle kendim için mücadele ediyorum. Dolayısıyla bunun istismarı olur mu? Kendim için mücadele ederken benim durumumda olanlarla ilgili elbette mücadele edeceğim.”

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam KHK’lıların geri dönüş sürecinin uzamasına tepki gösterdi. Kendisi de KHK ile ihraç edildiğini hatırlatan İslam, “Bizler bu ülkeye bir kötülük etmedik sadece ve sadece özgürlüklerimizi ve haklarımızı kullandık. Çoğumuz idari soruşturmadan dahi geçmedik ve bir gecede işlerini kaybettiler. Az önce komisyona baktım hala ‘İncelemeniz devam ediyor’ diyor. Ne kadar zamana kadar devam edecek bu? Ben şu anda milletvekilliği yapmasam işsiz bir akademisyendim” diye konuştu.

Toplantıda gerginlik

Toplantının soru-cevap kısmında ise bir gazetecinin sorusu üzerine salonda gerginlik yaşandı. Ulusal TV muhabirinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’ya sorduğu “Bu girişimleriniz FETÖ ve PKK terör örgütlerini cesaretlendirmiyor mu?” sorusu salonda tansiyonu yükseltti. Biçer Karaca soruya, “Bu soruyu başka bir basın mensubu sorsaydı, memnuniyetle ayrıntılı cevap verirdim ama Kandil’de karanfil dağıtanlar bize bu soruyu soramaz” yanıtını verdi. Yanıtı uzun uzun alkışlayan KHK’lılar, soruyu soran muhabire tepki gösterdi. Toplantıya katılanlar muhabirin salondan çıkarılmasını isteyince Biçer Karaca müdahale ederek, buna izin vermedi.

KHK’lılar adalet istiyor

Toplantıdan sonra taleplerini VOA Türkçe’ye anlatan KHK’lılar adalet istediklerini söylediler. 672 no’lu KHK ile ihraç edilen öğretmen Emine Yüzgeç, ”Bireysel bir iyileşmenin beni mutlu edeceğine inanıyorum bu saatten sonra. Beş senedir bir bedel ödüyorum. Bu bedeli sadece işime dönmek gibi basit bir amaç için ödemiş olmak istemiyorum. Bu ülkeye toplumsal barış, ayrımcılığa hiçbir şekilde maruz kalmadan eşitlik, adalet, özgürlük gelmeyecekse beş sene daha çekerim” dedi.

672 no’lu KHK ile ihraç edilen hemşire Emine Kaya da adalet talebini dile getirdi. Kaya, “Adalet istiyoruz başka bir şey olamaz zaten beklentimiz sadece adalet. Adalet adına CHP'nin bu destek ve komisyonuyla gerçekten heyecanlandık çünkü bütün kapılar yüzümüze kapatıldı. Hiç bir alanda sesimizi duyuramadık. En azından bizim varlığımızdan birileri haberdar oldu” şeklinde konuştu.

Medeni Alpkaya ise taleplerini şu cümlelerle dile getirdi: “Temel talebimiz, hak, hukuk ve adaletin tesis edilmesidir. Hak, hukuk, adalet mekanizması içinde haklarımızın iadesi talep ediyoruz. Emekçiler işlerine işyerlerine dönmek istiyor.”

KHK’lılarla Türkiye genelinde 35 toplantı yapmayı planlayan CHP, çalışmaların sonucunda bir rapor hazırlayacak.

