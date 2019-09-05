Gürsel Tekin ise israfı belgelediğini öne sürdüğü Sayıştay raporunu paylaştı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP döneminde ihtiyaç olmaksızın kiraladığı iddia edilen yüzlerce makam aracı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'daki miting alanında toplandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB'ye ait makam araçlarının sergilenmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kaftancıoğlu, "Bu sadece ufacık bir başlangıç... Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul’a nefes aldırmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise yapılan israfı belgelediğini öne sürdüğü Sayıştay raporunu Twitter'da paylaştı.

"Bu araçların bir özelliği var. Sayıştay Raporu'na göre bunlar jet motorundan 5 kat fazla yakıt yakıyor" diyen Tekin, araçların harcadığı yakıt miktarına dikkat çekti. Tekin, "Sayıştay açıkça bunun gerçekleşemeyeceğini ve usulsüzlük olduğunu söylüyor" ifadesini kullandı.