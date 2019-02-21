CHP'den İçişleri Bakanı Soylu'ya çağrı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun itham edici, milletvekillerini suçlayan, hedef gösteren üslubundan vazgeçmesi, sözlerinin ne anlama geldiğini tartarak konuşması gerektiğini savundu.

Tanrıkulu, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Nusaybin'de işkence gördüğünü iddia ettiği bir köylünün fotoğrafını gösterdi.

Bu fotoğrafı TBMM Genel Kurulunda da 2 yıl önce gösterdiğini anımsatan Tanrıkulu, Bakan Soylu'ya, bu köylüye yönelik işkence iddialarını sorduğunu belirtti.

Tanrıkulu, Soylu'nun 1 ay boyunca kendisini ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nu gittiği her yerde, her toplantıda itham ettiğini, hedef gösterdiğini, teröristlikle suçladığını savundu. Tanrıkulu, o açıklamalardan sonra binlerce tehdit aldığını, sustuklarını, beklediklerini, Soylu'nun bu köylüyle ilgili çok ağır açıklamalar yaptığını, hakkında iddia yokken mahkum ettiğini ileri sürdü.

Bu köylünün geçen hafta yargılandığını, beraat ettiğini, suçsuz olduğunun anlaşıldığını ve haksız tutukluluktan dolayı tazminata hak kazandığını ifade eden Tanrıkulu, "Nasıl beraat kararı verilir?" diyerek bu kişinin üzerine gidilmemesi, yeni deliller üretilmemesi, karara saygılı olunması gerektiğini söyledi.