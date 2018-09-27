CHP'den İçtüzük açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis İçtüzüğünde acilen düzenlenmesi gereken konulara ilişkin Meclis Başkanlığının yaptığı çalışmanın bu hafta içerisinde grup başkanvekilliklerine dağıtılacağının kendilerine iletildiğini belirterek, "Burada tartışmalara meyil edilecek bir konu yok. Sadece yeni sisteme uygun İçtüzükte düzeltilecek olanlar düzeltildi. Bunlar halledilecek. Sanıyorum ki grup başkanvekilleriyle yapılacak 2-3 oturumla 2-3 gün içinde bu halledilecek." dedi. Özkoç, Mecliste basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında, meclis başkanvekilleri, idare amirleri, grup başkanvekillerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. Toplantıda, yeni yasama yılı öncesi yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunulduğunu anlatan Özkoç, külliye içerisinde ciddi güvenlik önlemleri alındığının aktarıldığını ifade etti. Özkoç, Meclisin yasama kapasitesi ve etkinliğinin güçlendirilmesi için yapılacaklar ve milletvekillerine uygun çalışma alanı yaratılabilmesine yönelik personel düzenlemeleri yapılması hususunda görüşlerin tartışıldığını belirtti.

İçtüzüğün iki ana başlık altında ele alınmasının ortak olarak ifade edildiğini aktaran Özkoç, 1 Ekim'deki yasama yılı açılışının ertesi günü Mecliste görüşmelerin başlayacağını söyledi. Meclisin işleyişinin yasalara uygun hale getirilmesi için İçtüzükte acilen düzenlenmesi gereken konular olduğunu dile getiren Özkoç, "Bununla ilgili Meclis Başkanlığı bir çalışma yapmış, bu hafta içerisinde grup başkanvekilliklerine dağıtacaklar. Burada tartışmalara meyil edilecek bir konu yok. Sadece yeni sisteme uygun İçtüzükte düzeltilecek olanlar düzeltildi. Bunlar halledilecek. Sanıyorum ki grup başkanvekilleriyle yapılacak 2-3 oturumla 2-3 gün içinde bu halledilecek." diye konuştu. Toplantıda İçtüzüğe ilişkin ele alınan ikinci başlığın ise İçtüzüğün daha işlevsel bir konuma gelebilmesi, milletvekillerinin yasadan ve milletten aldıkları yetkileri daha geniş ve kapsamlı kullanabileceği bir içtüzüğün hazırlanması olduğunu kaydeden Özkoç, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, "Bütün grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek ortak bir zeminde buluşulmasında hassasiyet gösterilecek. Grup başkanvekilleri Genel Kurula gelmezlerse mazeretli sayılabiliyorlar. Bunlara bir iki daha eklenebilir." dediğini aktardı.

Özkoç, toplantıda ayrıca, "Genel Kurul Salonundaki oturma düzeniyle ilgili basında yer alan haberlerin doğru olmadığının, içeriden birinin basına bu tür bir bilgi aktarıp aktarmadığının araştırılacağının ve yasal takibinin yapılacağının" iletildiğini belirterek, "Ancak yer konusunda, oturma düzeniyle ilgili tam bir mutabakat içerisinde değiliz. Bunu da grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanı kendi aramızda çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. - "Bürokratları çağırdıkları gibi bakanları da çağırıp dinleyebilirler" Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, oturma düzeniyle ilgili mutabık olunmayan konunun sorulması üzerine, şunları söyledi: "Örnek veriyorum, 6 sıra AKP'ye ayrılmış durumda. Diğer sıralarsa, ikişer sıra şeklinde diğer siyasi partilere eşit şekilde paylaştırılmış durumda. Ancak arkadaşlar '7 sıra bize ait olsun.' diye bir yaklaşım getiriyorlar. Onun da çok doğru olmadığını, böyle olursa iç içe yan yana... Örnek veriyorum, İYİ Parti ile MHP aynı sırada oturacak. AKP ile bizim aynı, yan yana, bitişik oturmamız gerekiyor. Bunların da doğru olmadığını ifade ettik. Herhalde karşılıklı anlayış içerisinde bunu çözeceğiz diye tahmin ediyorum."

Partilerin Genel Kuruldaki oturma sıralamasına ilişkin bir değişiklik olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlarken de Özkoç, "Sıralama ile ilgili şu anda herhangi bir değişiklik yok." dedi. Özkoç, bir gazetecinin, "Bakanların yeni yasama döneminde komisyon çalışmalarına katılmaları yönünde iktidar partisinin bir önerisi olacağı" yönündeki ifadeleri üzerine, "Daha henüz bize gelmiş herhangi bir teklif yok. Ancak bu konu, İçtüzükte daha geniş kapsamlı düzenlenirken ele alınacak, diye düşünüyorum. Ancak iktidar partisinden böyle bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Bakanların, 'yürütmenin yasamaya müdahalesi' şeklinde komisyonlarda bulunmasını doğru bulmuyoruz. Ancak komisyonlar istedikleri takdirde bürokratları çağırdıkları gibi bakanları da çağırıp dinleyebilirler, diye yaklaşıyoruz." şeklinde konuştu. Meclisteki güvenlik önlemlerine ilişkin bir soruya karşılık da Özkoç, kameralar ve x-ray cihazlarıyla kontrollerin artırıldığını, girişlerde yaka kartı kullanımıyla emniyet güçlerinin kişilere ilişkin bilgi sahibi olmama kaygısının önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını anlattı.