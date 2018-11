CHP'den ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Her şeyden önce bunu bir vefasızlık olarak görüyorum. Hak, hukuk, adalet arayışında olan bir partinin, bir adaletsizliği olarak görüyorum." dedi.

Yılmaz, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulunun, kendisine "gruptan kesin çıkarma" cezası vermesi kararının ardından Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Partisinin disiplin kurulu tarafından ihraç edildiğini dile getiren Yılmaz, "Her şeyden önce bunu bir vefasızlık olarak görüyorum. Hak, hukuk, adalet arayışında olan bir partinin, bir adaletsizliği olarak görüyorum. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bizim yaptığımız herhangi bir yanlış yok. Savunamayacağımız bir şey yok. Her şeyi savunabilecek güçteyiz. Doğru olanı yaptık. Sudan gerekçeyle parti dışına itilmem, her şeyden önce vicdanları kanatmıştır. Bunun elbette siyasi muhakemesi yapılacaktır, toplum bunu değerlendirecektir." sözlerini sarf etti.

Hakkındaki soruşturmada, eski tüzükte yer alan yanlış maddelere yer verildiğini savunan Yılmaz, "Daha bir disiplin sürecini yönetemeyen insanların bu ülkeyi nasıl yöneteceğini halkın vicdanına bırakıyorum." dedi. Öztürk Yılmaz, bu partiye "Gel" diyerek gelmediklerini, "Git" diyerek gitmeyeceklerini belirtti.