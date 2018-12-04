HABER

CHP'den ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 18:26 | Son Güncelleme

CHP Altındağ İlçe Başkanlığının organize ettiği etkinlikte ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı yapıldı

CHP Altındağ İlçe Başkanlığınca ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımında bulunuldu.

CHP Altındağ İlçe Teşkilatı, Altındağ'da yaşayan 150 çocuğu tespit ederek mont, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını belirledi.

İlçe teşkilatınca bedenlerine göre önceden tespit edilen mont ve botlar çocuklara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın da katıldığı etkinlikte dağıtıldı.

Programda, ihtiyaç sahibi çocukların yanı sıra aileleri de bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, hediye dağıtımının ardından çocuklarla ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden  Adanalı öğrencileri konuta davet ettiErdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden  Adanalı öğrencileri konuta davet etti
"İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız""İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altındağ CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya

En Çok Okunan Haberler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Kayseri'de CHP binasına saldıran kişi CHP'li çıktı

CHP binasına saldıran öyle bir isim çıktı ki... Nedeni ise...

Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf için Bahçeli'den açıklama

AK Parti-MHP ittifakındaki bu detay daha önce duyulmamıştı!

'AK Partili üst düzey yetkili söyledi' dedi aktardı: Kolay değil

Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Son günlerin en çok konuşulan ismi! Böyle duyurdular: İYİ Parti'ye geçiyor

Son günlerin çok konuşulan ismi! 'İYİ Parti'ye geçiyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.