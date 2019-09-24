CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun da gündemini oluşturan iklim krizinin önüne geçebilmek için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirterek, "Ancak hükümet, bankalar ve finans kuruluşları da yerel yönetimlerin çabalarına destek olmak için elini taşın altına koymalı." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, yaklaşan iklim kıyametinin önüne geçmek için tüm dünyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bu hafta toplanan BM Genel Kurulunda bu yönde bir arayış olduğuna dikkati çeken Torun, "Bizde de hükümete ve tüm kurumlara büyük görevler düşüyor. Genç kuşaklara hala yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak tüm kurumların geçen yüzyılın bilgisiyle düşünmeyi ve hareket etmeyi bırakması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Yerelde karbon salımını azaltmak için atılacak adımların finansmanı kapsamında İller Bankasının uygun kredi vermesi gerektiğinin altını çizen Seyit Torun, merkezi bütçeden de yerel yönetimlere sadece bu alanda kullanması için mutlaka daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.