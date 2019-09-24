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CHP'den "iklim krizi" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "BM Genel Kurulunun da gündemini oluşturan iklim krizinin önüne geçebilmek için yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Ancak hükümet, bankalar ve finans kuruluşları da yerel yönetimlerin çabalarına destek olmak için elini taşın altına koymalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun da gündemini oluşturan iklim krizinin önüne geçebilmek için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirterek, "Ancak hükümet, bankalar ve finans kuruluşları da yerel yönetimlerin çabalarına destek olmak için elini taşın altına koymalı." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, yaklaşan iklim kıyametinin önüne geçmek için tüm dünyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bu hafta toplanan BM Genel Kurulunda bu yönde bir arayış olduğuna dikkati çeken Torun, "Bizde de hükümete ve tüm kurumlara büyük görevler düşüyor. Genç kuşaklara hala yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak tüm kurumların geçen yüzyılın bilgisiyle düşünmeyi ve hareket etmeyi bırakması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Yerelde karbon salımını azaltmak için atılacak adımların finansmanı kapsamında İller Bankasının uygun kredi vermesi gerektiğinin altını çizen Seyit Torun, merkezi bütçeden de yerel yönetimlere sadece bu alanda kullanması için mutlaka daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.

Torun, şunları kaydetti:

"İklim krizinin çözümü için de gündelik çevreyi temiz tutma, çöpleri toplama, plastik torbadan vazgeçme, geri dönüşüm konusunda titiz davranma’ gibi uygulamaların ötesine geçmek gerekiyor. BM Genel Kurulunun da gündemini oluşturan iklim krizinin önüne geçebilmek için yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Ancak hükümet, bankalar ve finans kuruluşları da yerel yönetimlerin çabalarına destek olmak için elini taşın altına koymalı. Yerel yönetimlerin özellikle yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği uygulamaları teşvik edilmeli. Dünya Bankası, Avrupa Merkez Bankası gibi kuruluşlar da ağırlıklı olarak iklim dostu enerjiyi finanse etmeli. Bunun için özel ve güçlü fonlar oluşturulmalı. İklim krizini yaratanlar krizinin faturasını ödemeli. İklim krizi en çok yoksul ülkeleri ve yoksulları vuruyor. Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ancak bunu henüz Meclis’e getirmeyen iktidarın da bir an önce daha ciddi ve sorumlu politikalar izlemesi gerekiyor."

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