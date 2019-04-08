Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ / İstanbul, DHA CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını belirterek mazbatasının verilmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partinin avukatlarıyla birlikte bu sabah Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi için Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Kaftancıoğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. Seçimlerin üzerinden 8 gün geçtiğini belirten Canan Kaftancıoğlu, AK Parti yetkililerinin yanlış rakamlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini öne sürdü. Kaftancıoğlu, "Bu sabah sandıkların yüzde 91'i açılmıştır, aradaki fark 15 bin 494'tür. Yani görünmektedir sandıkların tamamı, geçersiz oyların tamamı sayıldığında da aradaki fark kapanmayacaktır. Ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı bir kez daha tescillenmiştir" şeklinde konuştu. Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İl Seçim Kurulu'na gelerek İmamoğlu'na mazbata verilmesi için dilekçe sunduklarını belirtti. Kaftancıoğlu, birleştirme tutanağını göstererek İmamoğlu'na mazbatasının bir an önce verilmesini istedi.

