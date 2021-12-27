CHP'den İmamoğlu'na Destek

İçişleri Bakanlığı, yüzlerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı hakkında "terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı oldukları yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" soruşturma başlatıldığını açıklarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu personel alım sürecini savundu ve asıl sorumluluğun İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

İmamoğlu, önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dile getirdiği, son birkaç gündür de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ısrarla altını çizdiği belediyede terörle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiaları hakkında İçişleri Bakanlığı’na ve bizzat bakana yazdığı yazının yanıtlanmadığını da ifade etti.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da İmamoğlu’nun 2018 yerel seçimlerinde iki kez AKP adayını yenilgiye uğratmasının hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazmedilmediğini, soruşturmanın siyasi nedenlerle açıldığını söyledi ve partinin İBB Başkanı’na desteğinin tam olduğunu açıkladı.

İmamoğlu: ‘‘Yahu ne teftişi; terörist ise tut kulağından, götür at hapse’’

Bugün CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının parti genel merkezinde yaptıkları toplantı öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer belediye başkanları ile gazetecilerin karşısına çıkan İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın dün Twitter üzerinden özel bir teftiş başlatıldığı yönünde açıklama yapmasını da eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘‘İçişleri Bakanı olan zat TBMM’de açıklama yaptı ve İBB’de 557 terörist olduğunu iddia etti. Bir gün önce de yaptığı konuşmada Türkiye’deki toplam terörist sayısının 166 olduğunu söylemişti. Her verisi yanlış olan Sayın Bakan’a şunu hatırlatmak isterim. 12 Aralık’ta yaptığı konuşmadan sonra hiçbir yazı almadım. 15 Aralık’ta ‘benim olurumla’ soruşturmaya izin verdim. Aynı tarihte İçişleri Bakanlığı’na ve Bakan’ın kendisine yazı yazdım. ‘Bize bu konuda bilgi verin, kimdir bunlar? Bize listeyi yollayın gereğini yapalım’ diye, Bakanlık hiçbir yanıt vermedi. Uyuyan Bakanlık uykudan uyanıp dün akşam tweet attı. Devletin Twitter’dan soruşturma izni başlatmasına ilk defa şahit oluyorum. Teftiş başlatıyorsunuz. Yahu ne teftişi; terörist ise, netleşmişse, tut kulağından, götür at hapse’’ dedi.

İmamoğlu’ndan Öcalan hatırlatması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işe alımlarda halk arasında ‘‘temiz kağıdı’’ olarak bilinen adli sicil kaydı istediğini bu belgelerin de Adalet Bakanlığı’ndan alındığını vurgulayan Ekrem İmamoğlu, terörle iltisaklı birinin işe alınmış olması halinde sorumluluğun Adalet Bakanlığı’nda olduğunu belirtirken mektup gönderdiği için kendisine ‘utan’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, ‘‘İBB ve iştiraklerinde bir kişinin işe girme prosedürleri bellidir. Siz o kişiyi almaya karar verince adli sicil kaydı vardır. Kişi adli sicil kaydını Adalet Bakanlığı’ndan alır. İçişleri Bakanlığı yanlış yere soruşturma açıyor. Bu 557 teröristi tutuklamıyorsa başta soruşturma açılması gereken yerin İçişleri Bakanlığı olduğunu hatta Bakan’ın kendisi olduğunu düşünüyorum. Bu denli risk taşıyan bir İçişleri Bakanı ile ilgili işlem başlatmıyorsa Sayın Cumhurbaşkanı’nı da vatandaş olarak göreve davet ediyorum. Ülkemizin geldiği durum ortada. Dövizin çıkışı inişi ortada. İnsanların çektikleri ortada. Halk başka gündeme odaklansın çabası içerisinde olanlara şunu hatırlatmak isterim. Aynı kişiler, aynı kurumlar İstanbul seçiminde de bütün sandık görevlilerini terörist ilan ettiler. Günün sonunda terörist ilan ettikleri binlerce kişiye ne bir soruşturma açıldı ne bir tutuklama oldu. Yanlış bilgilerle konuşan ne yazık ki aldatılan bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanı makamının yanlış şeyler söylememesi için mektup göndererek bilgilendirmek istedim. Birçok bakanlık makamında da mektuplarım var. Devletin hafızasında kalması gereken hususlardır bunlar. Ben utanılacak bir mektup yazmadım, utanılacak bir mektup hatırlamak istiyorsa cezaevinden istenen mektup odur’’ dedi.

İmamoğlu, bu sözleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması üzerine ikinci oylamadan üç gün önce 20 Haziran 2019’da Abdullah Öcalan’ın İmralı cezaevinde kendisini ziyaret eden Doçent Ali Kemal Özcan aracılığıyla HDP seçmenine ‘‘seçimde tarafsız olun’’ mesajı yolladığı mektubu gündeme getirmiş oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise İBB’ye yönelik yaklaşımın ‘‘FETÖ taktiği’’ olduğunu ileri sürdü.

Soylu: ‘‘Bizim derdimiz burada terörle mücadele etmektir’’

CHP’den gelen eleştirilerinin odağındaki isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugün Ankara’da ‘‘AFAD Risk Azaltma Çalıştayı’’ndan sonra gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

İBB özelinde yürütülen teftişin siyasi değil hukuki içerikli olduğunu söyleyen Soylu, ‘‘Biz kendimizle ilgili, devletle çalışanlarla ilgili terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır. Terör irtibatıyla devletin birarada olmayacağını ortaya koymak için bunu gerçekleştiriyoruz. Yarın öbür gün yapılacak bir eylem, bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse, bize sormazlar mı? ‘Siz hangi sorumluğunuz içerisindesiniz ki’ demezler mi? Sosyal medya çığırtkanlığı ile ya da laf cambazlığı ile bu mücadeleyi yapmıyoruz. Bizim derdimiz burada terörle mücadele etmektir. Bu teftişin, bu çalışmasının nedeni budur’’ dedi.

Soylu: ‘‘Bunun siyasi tarafı yok, güvenlik tarafı var’’

Daha önce PKK ile ilişkili olduğu için kapatılan DİAYDER (Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) üyesi gassalların (cenaze yıkayıcı) İBB’de işe alındığını söyleyen İçişleri Bakanı, Fethullah Gülen hareketiyle irtibatlı olarak Bylock kullandıkları için kamudan ihraç edilen kişilerin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını söyledi.

Soylu, ‘‘DİAYDER diye bir dernek var. Bu dernek tamamen örgüt elebaşı Apo tarafından kurulmuş bir dernek. Buradan referansla İBB’ye girdiklerini, çalıştıklarını tespit ettik ve gördük. Bu arada ihbarlar gelmeye başladı. Polisimizin öldürülmesine katkı vermiş, Bylock kullanıcısı kişinin İBB’de işe alındığını gördük. Biz bunları takip etmeyelim mi? Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunu yapmak, Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız” diye konuştu. DİAYDER soruşturmasında İBB’ye gassal olarak, imam olarak alınanların maaşlarının bir bölümünün PKK/KCK terör örgütüne nakledildiğini, bunların bir kısmının tutuklandığını kaydeden Soylu, “Jandarmadan, polisten FETÖ’cü olduğu için ihraç edileni siz işe alır mısınız? Bunun siyasi tarafı yok, güvenlik tarafı var. Kendini muhafaza etmek için 'Beni sıkıştırıyorlar' demenize gerek yok’’ dedi.

Öztrak’tan ‘‘Gök kubbeyi başlarına yıkarız’’ çıkışı

Sosyal medyada #Ekremİstifa etiketiyle dillendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ‘‘kayyum atanacak’’ iddiaları ise bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a soruldu.

Öztrak bu soruya, “Saray’ın ve İçişleri Bakanı’nın karın ağrılarını biliyoruz. Umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız. Anlıyoruz ki, İstanbul’daki hezimetini bir türlü içine sindiremiyor. İstanbul’u bir de değil, iki kez kaybetmek canını yakıyor. Mızmızlanmaya devam etmek istiyor” yanıtını verdi.

