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CHP'den "İnşaat İşçiliği Raporu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

Rapordan: - "Ölümlü iş kazalarının başında gelen inşaat sektörü, tehlikeli iş kolları kapsamında değerlendirilmeli ve buna uygun çalışmaların bir an önce yerine getirilmeli" - "İnşaat iş kolunda taşeron ve güvencesiz çalışma sistemi tamamen yasaklanmalı" - "İnşaatlarda günlük çalışma saati 7,5 saat olmalı"

CHP'nin hazırladığı "İnşaat İşçiliği Raporu" raporunda, inşaat sektörünün, tehlikeli iş kolları kapsamında değerlendirilmesi ve buna uygun çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği bildirildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa'nın inşaat işçilerinin sorunları üzerine bir rapor hazırladığı belirtildi.

İnşaat sektörünün emek yoğunluğu bulunan bir alan olduğuna değinilen raporda, üçüncü havalimanı inşaatında ortaya çıkan gösterilerin temel nedeninin, inşaat sektöründeki çalışma yaşamının güvencesiz ve sağlıksız koşullarda yönetilmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Raporda, sektördeki çalışma hayatının hemen her yerde aynı şekilde olduğu vurgulanırken, "İşçi sağlığı ve güvenliği, taşeron çalıştırma, düşük ücretler, sendikasızlaştırma politikaları en nihayetinde ülkemizde sayısı 2 milyona yaklaşan inşaat işçilerinin temel sorunlar arasında yer almaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

İnşaatlarda son 5 yılda 35 bin iş kazası yaşandığı ve bu kazalarda, bin 754 işçinin hayatını kaybettiği, bin 940 işçinin ise sakatlandığı aktarılan raporda, sektöre yönelik öneriler de şu şekilde sıralandı:

"Tüm çalışanların, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik düzenlemeleri yaşama geçirilmeli, risk değerlendirmesi yapılmalı, iş yeri çalışma düzenlemeleri belirlenmeli. Ayrıca inşaat alanlarında yaşanan iş kazalarının önüne geçilmesi için ayrı komisyonlar oluşturulmalı ve denetimler sıklaştırılmalı. İnşaat iş kolunda taşeron ve güvencesiz çalışma sistemi tamamen yasaklanmalı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bulunmadığı çalışma alanlarına yönelik sıkı tedbirler alınmalı. İşçilerin barınma koşulları hem Çalışma hem de Sağlık Bakanlıklarınca düzenli olarak denetlenmeli. İnşaat iş kolunda yaşanan meslek hastalıklarına yönelik işçiler düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirilmeli. İnşaatlarda günlük çalışma saati 7,5 saat olmalı. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi ve çalışan tüm işçilerin SGK kayıtlarının yapılıp yapılmadığı sıkı şekilde denetlenmeli. Ölümlü iş kazalarının başında gelen inşaat sektörü, tehlikeli iş kolları kapsamında değerlendirilmeli ve buna uygun çalışmalar bir an önce yerine getirilmeli."

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