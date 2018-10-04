CHP'den İşsizlik Fonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet camiası ile bir araya geldiğini dile getiren Öztrak, "Son derece ilginç bir biçimde Diyanet camiasını ağırlarken siyaset yapmış. Şu son dönemdeki gelişmeler camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girince memleketimizin ne hale geldiğini gösteriyor ama bir türlü bundan ders almamakta ısrar ediyoruz. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıkıştığı her noktada maalesef dini, siyasete alet etmekten kaçınmıyor." şeklinde konuştu.

Öztrak, "Bir diğer ilginç nokta, Diyanet camiası bugün orada kendisini dinlerken, biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur, kendisini dinlerken ilginç bir şekilde siyasetle ilgili sözlerinde hem Diyanet İşleri Başkanı hem de camia alkışlıyor. Neyi alkışladıklarının farkında olmadan, camilerin yakılmasından, yıkılmasından bunlardan bahsediliyor, aslında bunların ne olduğunu bilmesi gereken bu camia ama her nedense sarayın başı ne söylese alkışlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Sen ne anlarsın ezandan, Kur'an'dan" dediğini aktaran Öztrak, kendisinin, Erdoğan'ın bu sözü neden söylediğine baktığını ifade etti.

Öztrak, "Gördüm ki dün Genel Başkanımız yaptığı konuşmada McKinsey ile ilgili bazı sorular sormuş, demiş ki 'Siz ekonomiye dışarıdan yapılan saldırı ezanımıza, bayrağımıza yapılan saldırılardan farksızdır diyordunuz, şimdi ne oldu da bir yabancı şirketi ekonomimizi denetlemek üzere iş başına getiriyorsunuz, tutuyorsunuz?', soru bu ama öyle anlaşılıyor ki bu McKinsey meselesinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı son derece rahatsız olmuş, hemen işin kolayına gitmiş, sorulara cevap verecek yerde meseleyi ezan meselesine, bayrak meselesine, hamasete çekmeye çalışmış." dedi.