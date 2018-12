CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Ekonomide kara kış geliyor. Artık torpili olanların bile işsiz kaldığı bir dönemdeyiz. Acil olarak İşsizlik Fonu'ndan yararlanma kriterleri genişletilmeli ve en fazla 10 ay olan faydalanabilme süresi uzatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, resmi verilere göre işsizliğin eylülde sert bir artışla yüzde 11,4'ü bulduğunu, bunun da 3 milyon 750 bin resmi işsiz anlamına geldiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre son bir ay içinde 80 bin kişinin işini kaybettiğine dikkati çeken Erdoğdu, TÜİK'in işsiz olarak kabul etmediği mevsimlik çalışanlar, iş bulma umudunu yitirenler, yetersiz ve eksik istihdam edilenler de eklendiğinde işsizliğin vahametinin ortaya çıktığına dikkati çekti.

Son 1,5 yılın en yüksek seviyesinde olan işsizliğin artmayı sürdürdüğünü savunan Erdoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakamların en dikkat çekici ve en dramatik yanı genç işsizlikteki artış oranının, genel oranın dört katı olması. 5 milyon 300 bin gencimiz evde oturuyor. Bu grupta yer alanların yüzde 40'ı 25-29 yaş arasında, 3 milyon 700 bini genç kadınlardan oluşuyor. 25-29 yaş aralığında bulunan her 2 kadından birisi hiçbir üretken faaliyette bulunmaksızın ve eğitim kurumuna devam etmeksizin evde oturuyor. 15-24 yaş arasında bulunan genç kadınlar arasında üniversite mezunu olup da evde oturan 308 bin kişi bulunuyor. Diğer bir deyişle üniversite mezunu her on kadından 4'ü evde oturuyor."