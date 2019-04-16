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CHP'den "işsizlik oranı" değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 ile adeta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya yaklaşmıştır. Bu oran son 10 yılın en büyük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçmiştir. 1994 ve 2001 krizlerinde dahi işsizlik oranları bu kadar yüksek seviyede yer almamıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 ile adeta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya yaklaşmıştır. Bu oran son 10 yılın en büyük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçmiştir. 1994 ve 2001 krizlerinde dahi işsizlik oranları bu kadar yüksek seviyede yer almamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik kriz koşullarının istihdamı geriletmeye, işsizlik oranlarını yükseltmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son açıklanan verilerine göre, son bir yılda işsiz sayısı 1 milyondan fazla artarken, istihdamın 872 bin azaldığına işaret eden Ağbaba, şu görüşlerini paylaştı:

"Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 ile 4 milyon 668 bine yükselerek adeta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya yaklaşmıştır. Bu oran son 10 yılın en büyük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçmiştir. 1994 ve 2001 krizlerinde dahi işsizlik oranları bu kadar yüksek seviyede yer almamıştır. 1994 ve 2001 krizinde işsizlik seviyesi yüzde 8,5 ile yüzde 10 arasında seyretmiştir. İşsizlik en çok da ülkemizdeki milyonlarca genci etkilemeye devam ediyor. Türkiye, 28 AB ülkesine kıyasla genç işsizliğin en yüksek olduğu beşinci ülke durumundadır. Türkiye, yine AB ülkelerine kıyasla genç işsizliğin sürekli arttığı ikinci ülke konumundadır."

Türkiye'de işsizliğin en çok gençleri etkilediğini belirten Ağbaba, TÜİK istatistiklerine göre, genç işsizliğin oranının yüzde 26,7'ye yükseldiğini aktardı.

- "AB'de genç işsizliği yüzde 17"

Ağbaba, AK Parti iktidarının son 5 yılı incelendiğinde genç işsizliğin sürekli arttığının görüldüğünü öne sürerek, şunları kaydetti:

"Türkiye yüzde 26,7 ile AB ülkelerine göre en yoğun genç işsizliğin yaşandığı ülkelerden biridir. Genç işsizliği yaklaşık olarak 1,2 milyon civarına dayanmış durumdadır. AB üyesi ülkelerde ortalama genç işsizliği yüzde 17 civarındadır. AKP iktidarının sürekli 'Dünyanın büyüyen en büyük üçüncü ekonomisiyiz' ve 'AB bizi kıskanıyor' demesine rağmen sadece genç işsizlik verilerini AB ülkeleri ile kıyasladığımızda, bu söylemin ne denli gerçek dışı olduğu açıkça ortaya çıkıyor. 2008 küresel finans krizinden birinci dereceden etkilenen İrlanda'da bile genç işsizlik oranı yüzde 15 civarındadır."

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