CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 ile adeta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya yaklaşmıştır. Bu oran son 10 yılın en büyük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçmiştir. 1994 ve 2001 krizlerinde dahi işsizlik oranları bu kadar yüksek seviyede yer almamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik kriz koşullarının istihdamı geriletmeye, işsizlik oranlarını yükseltmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son açıklanan verilerine göre, son bir yılda işsiz sayısı 1 milyondan fazla artarken, istihdamın 872 bin azaldığına işaret eden Ağbaba, şu görüşlerini paylaştı:

"Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 ile 4 milyon 668 bine yükselerek adeta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya yaklaşmıştır. Bu oran son 10 yılın en büyük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçmiştir. 1994 ve 2001 krizlerinde dahi işsizlik oranları bu kadar yüksek seviyede yer almamıştır. 1994 ve 2001 krizinde işsizlik seviyesi yüzde 8,5 ile yüzde 10 arasında seyretmiştir. İşsizlik en çok da ülkemizdeki milyonlarca genci etkilemeye devam ediyor. Türkiye, 28 AB ülkesine kıyasla genç işsizliğin en yüksek olduğu beşinci ülke durumundadır. Türkiye, yine AB ülkelerine kıyasla genç işsizliğin sürekli arttığı ikinci ülke konumundadır."