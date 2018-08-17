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CHP'den işsizlik rakamı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 14:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "İktidar, işsizlik sorununa eğer gerçekten bir çözüm bulmak istiyorsa güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlamalı, iş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ucuz iş gücü olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kamuda istihdamın artırılmasına öncelik vermelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İktidar, işsizlik sorununa eğer gerçekten bir çözüm bulmak istiyorsa güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlamalı, iş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ucuz iş gücü olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kamuda istihdamın artırılmasına öncelik vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Mayıs 2018'de işsizlik oranının yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

İşsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak, 3 milyon 136 bin kişiye düştüğü belirtilen TÜİK açıklamasının gerçeklerden uzak olduğunu iddia eden Veli Ağbaba, bu verilerde aylardır iş arayan fakat bulamayan, kayıt dışı çalıştırılan, sadece sezonluk işlerde çalışanların işsiz sayılmadığını ileri sürdü.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla TÜİK verileri, Türkiye'deki gerçek işsiz sayısını vermekte gerçekçi değildir. TÜİK gerçekleri maniple ediyor. İŞKUR'un Temmuz 2018 verileri işsizlik oranlarının artış eğilimi olduğunu bizlere göstermektedir. 2017 Temmuz döneminde 2 milyon 491 bin olan kayıtlı işsiz sayısı Temmuz 2018’de 130 bin artarak 2 milyon 621 bine yükselmiştir. Bu veriler bize işsizliğin açıklanandan ziyade gerçek boyutunu gözler önüne sermektedir. İktidar, işsizlik sorununa eğer gerçekten bir çözüm bulmak istiyorsa güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlamalı, iş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ucuz iş gücü olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kamuda istihdamın artırılmasına öncelik vermelidir. Aksi takdirde kamuoyu önünde açıklanan işsizliğin yüzde 5'lere indirilmesi sözü toplumu oyalayan birer ifade olmaktan öteye geçemeyecek, kendi krizlerinin bedelini hem çalışanlara hem de işsizlik kıskacında olan yurttaşlarımıza ödetmeye devam edecektir."

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