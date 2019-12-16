HABER

CHP'den "işsizlik rakamları" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:36 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Bütün gelişmiş ülkeler istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken, ülkemizde işsizlik, istikrarlı bir şekilde artmaya ne yazık ki devam etmektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bütün gelişmiş ülkeler istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken Türkiye'de işsizliğin istikrarlı şekilde artmaya devam ettiğini savundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2019 Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin artışla 4 milyon 566 bine yükseldiğini belirtti.

Kadın ve genç işsizliğindeki artışın devam ettiğini ifade eden Ağbaba, genç işsiz sayısının 2 milyon 721 bine yükseldiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığını kaydetti.

TÜİK verilerine göre, 20 milyondan fazla kadının hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamadığını ve ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atıldığını aktaran Ağbaba, Türkiye'nin bu oranlar ile, dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu 10'uncu, OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3'üncü ülke olduğunu belirtti.

Ağbaba, "Bütün gelişmiş ülkeler, istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken, ülkemizde işsizlik istikrarlı bir şekilde artmaya ne yazık ki devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Veli Ağbaba, ilk açıklanan programa göre 2019 işsizlik hedefinin olumsuz yönde revize edildiğini, ilk Yeni Ekonomi Programında (YEP) yüzde 12,1 olarak belirlenen 2019 işsizlik hedefinin, daha sonra açıklanan programda yüzde 12,9'a yükseltildiğini hatırlattı.

Ağbaba, Türkiye'de işsizliğin artık sosyal bir sorun haline geldiğini, Türkiye'nin işsizlik konusunda dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında olduğunu savundu.

PARTNER Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı! Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı!
Korku dolu anlar! Alev alev yandıKorku dolu anlar! Alev alev yandı
Bolu’da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapisBolu’da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba işsizlik yazılı açıklama

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

Şırınga çikolata yüzünden ölen Mert'le ilgili yeni gelişme! Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Yok artık! Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Şehit babasına, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Rehin aldığı eşinin kafasını defalarca demire vurmuş

Rehin aldığı eşine yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.