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CHP'den işsizlik rakamları değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Ülkemizin Suriye'nin kuzey doğusunda sürdürdüğü askeri operasyonun başarıyla sonuçlanması, askerimizin ayağına taş değmemesi en büyük dileğimizdir. Ancak bu durum, ülkemizin can yakıcı sorunlarıyla mücadeleyi ikinci plana atmamalı, ülkeyi yönetenler inim inim inleyen vatandaşlarımızın sesine kulak tıkamamalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin Suriye'nin kuzey doğusunda sürdürdüğü askeri operasyonun başarıyla sonuçlanması, askerimizin ayağına taş değmemesi en büyük dileğimizdir. Ancak bu durum, ülkemizin can yakıcı sorunlarıyla mücadeleyi ikinci plana atmamalı, ülkeyi yönetenler inim inim inleyen vatandaşlarımızın sesine kulak tıkamamalıdır." ifadesini kullandı.

Öztrak, yazılı açıklamasında, 2019 Temmuz dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranının son bir yılda 3,1 puan artarak, yüzde 13,9'a ulaştığını belirten Öztrak, resmi işsiz sayısının ise aynı dönemde 1 milyon 65 bin kişi artarak, 4 milyon 596 bin kişi olduğunu vurguladı.

Son bir yılda, daha önce iş sahibi olan ancak krizde işini kaybedenlerin sayısının da 748 bin olduğunu aktaran Faik Öztrak, son bir yılda işsizler ordusuna katılan her 100 kişiden 70'inin daha önce iş sahibi olup da işini kaybedenlerden oluştuğunu bildirdi.

TÜİK'in işsizlik rakamlarına yaptığı makyajların, krizin yarattığı sıkıntıları saklamaya artık yetmediğini iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:

"TÜİK'e göre çalışma çağındaki nüfusun iş gücüne katılımı geçen yılın altında seyretmeye devam ediyor. İş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemi kadar olsaydı, işsiz sayısı 4 milyon 726 bin, işsizlik oranı ise yüzde 14,2 olacaktı. Diğer taraftan istihdamdaki kayıplar 9 aydır sürüyor. İstihdamın alt kırılımlarına bakıldığında ise istihdam kayıplarının tarım sektöründe 18 aydır, sanayi sektöründe 8 aydır, inşaat sektöründe ise 16 aydır devam ettiği anlaşılıyor. Dahası, yine önceki krizlerde yaşanmamış bir durum bu krizde yaşandı. Krize daha dirençli olan hizmet sektöründe istihdam, yıllık olarak, ilk kez azaldı. Son bir yılda, hizmet sektöründe 50 bin yurttaşımız işini kaybederken, aynı dönemde inşaat sektöründe 465 bin, tarımda 130 bin, sanayide 103 bin yurttaşımız işlerinden oldu.

Ülkemizin Suriye'nin kuzey doğusunda sürdürdüğü askeri operasyonun başarıyla sonuçlanması, askerimizin ayağına taş değmemesi en büyük dileğimizdir. Ancak bu durum, ülkemizin can yakıcı sorunlarıyla mücadeleyi ikinci plana atmamalı, ülkeyi yönetenler inim inim inleyen vatandaşlarımızın sesine kulak tıkamamalıdır."

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CHP Faik Öztrak

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