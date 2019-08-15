CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Mayıs 2019 iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İktidarın 'ekonomi şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerine karşın, şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, mayısta mevsim etkilerinden arınmış işsizliğin yüzde 14, resmi işsizliğin ise yüzde 12,8 olduğunu belirtti.

Çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığı için iş gücü piyasasından çekilen vatandaşlar ile mevsimlik çalışanlar, eksik ve yetersiz istihdam edilenler de dikkate alındığında, "geniş işsizlik oranı"nın son bir yılda 3,5 puan artarak, yüzde 21,9 olduğuna işaret eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı işgücü rakamlarında dikkat çekici bir diğer gelişme ise işgücüne katılan yurttaşlarımızın sayısının hızla yavaşlamasıdır. Çalışma çağındaki nüfus son bir yılda 745 bin kişi artarken, bu yurttaşlarımızın sadece 152 bininin işgücüne katıldığı anlaşılıyor. Bu durum işsizlik oranını ve işsiz sayılarını olduğundan daha iyi gösteriyor. Nitekim, işgücüne katılım mayısta geçen yılki seviyelerinde kalsaydı, resmi işsizlik oranı yüzde 12,8 yerine yüzde 13,5 olacaktı. Küresel ekonomik krizde görülmeyen işsizliği bu krizde gördük. TÜİK rakamlarına göre işsiz yurttaşlarımızın sayısı son bir yılda 1 milyon 21 bin kişi artarak, 4 milyon 157 bin kişi oldu. Buna karşın gerçek işsizlerimizin sayısı ise son bir yılda 1 milyon 282 bin kişi artarak, 7 milyon 622 bine ulaştı. Ancak asıl dikkat çekici olan resmi işsiz sayısındaki yıllık artışın son 6 aydır her ay 1 milyonun üzerinde gerçekleşmesidir. Türkiye, böyle bir durumu ekonominin yüzde 4,7 daraldığı 2009 küresel krizinde bile tecrübe etmedi."