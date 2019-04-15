CHP'den işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Herkes bir an evvel seçimleri halkın hür iradesi ile kazanan Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesini bekliyor. Bu belirsizliğin ekonomideki en olumsuz sonuçlarından biri işsizlik. İktidar en kısa zamanda bu gerçeği kabullenerek, ekonomiye odaklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak 2019 iş gücü istatistiklerine göre resmi işsiz sayısının 4 milyon 668 bin olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerde ortaya çıkan halk iradesinin iktidar tarafından kabullenilememesinin her alanda olumsuzluk yaratmaya devam ettiğini kaydeden Erdoğdu, işsizlerin de bu belirsiz ortamından en çok etkilenen kesim olduğunun altını çizdi.

İşsizliğin yüzde 14,7'ye ulaşmanın, Türkiye ile ilgili en yakıcı gerçek olduğunu vurgulayan Erdoğdu, şunları ifade etti:

"Demokrasiye inanan bir iktidara düşen, sandıktan çıkan iradeyi kabullenmek ve bir an önce ekonomiye odaklanmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki belirsizlik nedeniyle iş dünyası beklemeye girdi. Herkes bir an evvel seçimleri halkın hür iradesi ile kazanan Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesini bekliyor. Bu belirsizliğin ekonomideki en olumsuz sonuçlarından biri de işsizlik. Çünkü hukuk ve demokrasinin olmadığı yerde yatırım olmaz, yatırımın olmadığı yerde de istihdam olmaz. İktidar en kısa zamanda bu gerçeği kabullenerek, ekonomiye odaklanmalıdır."