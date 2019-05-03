HABER

CHP'den İstanbul açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin belediye başkanlarıyla İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yaptı - Seyit Torun: - "Tümüyle demokratik kurallarla ve yollarla kazanılmış bir seçimin, siyasi baskılarla soyut iddialarla ve gerçek dışı kara propaganda yollarıyla gasp edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tümüyle demokratik kurallarla ve yollarla kazanılmış bir seçimin, siyasi baskılarla soyut iddialarla ve gerçek dışı kara propaganda yollarıyla gasp edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." dedi.

Torun, genel merkez binası önünde partisinin belediye başkanlarıyla İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kuşkuya yer vermeyecek şekilde kazandığını söyleyen Torun, "1 Nisan sabahından bugüne kadar olan 32 günlük süre boyunca, AKP ve MHP'nin çeşitli sözcülerinin kurduğu sistematik baskıyla YSK'nın İstanbul Büyükşehir seçimlerini bir türlü sonuçlandıramamış olması, hukuk devleti adına kabul edilemez." dedi.

YSK'nin İstanbul seçimleri ile ilgili aldığı çok sayıda kararın, daha önce örneği görülmediği şekilde çelişkili ve siyasi kararlar oluşturduğunu savunan Torun, şöyle devam etti:

"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hemen her gün YSK üyelerini tehdit eder mahiyette demeçler vermelerini, o demeçlerin medyada defalarca tekrar edilmesi yoluyla YSK üyelerini siyasi karar vermeye zorlamalarını milletimizin birliği ve devletimizin bekası önünde önemli bir tehdit olarak görüyoruz. YSK üyelerinin iktidar cephesinden gelmekte olan tüm baskıları toptan reddederek, anayasaya, kanunlara ve kendi içtihatlarına bağlı, nesnel kanıtlara dayalı ve vicdanı hür karar vermelerini halkımız ve tüm özgür dünya beklemektedir.

YSK, hukuka dayalı karar vermeli ve seçimle gelenin seçimle gittiği bir ülkede yaşadığımızın garantisi olmayı sürdürmelidir. Tümüyle demokratik kurallarla ve yollarla kazanılmış bir seçimin, siyasi baskılarla soyut iddialarla ve gerçek dışı kara propaganda yollarıyla gasp edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz."

Türkiye'nin demokratik parlamenter tarihi boyunca seçim sonuçlarına böyle bir itirazın görülmediğini, kurumların da hiçbir zaman bu denli töhmet altında bırakılmadığını savunan Torun, Türkiye'nin bu görüntüden bir an önce kurtularak, ekonomiden dış politikaya kadar birçok soruna kadar çözüm arayışına başlaması gerektiğini söyledi.

Açıklamaya, İstanbul ile ilgili olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı öğrenildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
CHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'deCHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'de
CHP'li belediye başkanları Anıtkabir'deCHP'li belediye başkanları Anıtkabir'de
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
CHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'de

CHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'de

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

Savcı Sayan bugün taburcu edilecek

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.