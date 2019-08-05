CHP'den İstanbul-İzmir Otoyolu eleştirisi

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İstanbul-İzmir arasını kısaltacağı belirtilen İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanan otomobillerin sadece gidiş için 256,3 TL ödeyeceği dikkate alındığında, bu otoyolun vatandaşlarımızın sırtına bindirdiği yük de ortadadır." ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu projelerle ilgili "millete yalan söylendiğini" iddia eden Özel, Erdoğan'ın törende, "Biz zaten kendi cebimizden para vererek bunu yaptırmıyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar gün, ay, yıl çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi şu, şu, şu evsafta yapacaksın diyoruz. Buna yap-işlet-devret denir." açıklamasında bulunduğunu belirtti.

Özel, "Evet kendi cebinden vermiyor ama milletin cebinden alıp, müteahhitlere aktarıyor. Hem de bunu 'hane halkına transfer' adı altında yapıyorlar." dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün hane halkına transferler kalemine 2020 yılı için 6 milyar 210 milyon, 2021 bütçesine ise 6 milyar 496 milyon lira konulduğunu ifade eden Özel, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ulaştırma projeleri için bugüne kadar yapılan ödemenin 4 milyar 530 milyon lira olduğunu vurguladı. Özel, 2019, 2020 ve 2021 ödenekleri dikkate alındığında ulaştırma projeleri için milletin cebinden çıkacak paranın 21,1 milyar lira olduğunu öne sürdü.