CHP'den İstanbul seçimi için bağış kampanyası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için parti olarak bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. Kuşoğlu, "İstanbul seçimi, Türkiye seçimi gibi masraflı bir iş. Halkımızın bu desteği, çok kıymetli olacak ve her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kuşoğlu, CHP olarak İstanbul seçimleri için bağış kampanyası düzenleyeceklerini belirterek, "Daha o gece demokrasi için bağış adı altında 880 lira yatırılmış. Biz böyle bir kampanya başlatmamıştık; ama bir vatandaş bulmuş partimizin hesabını para yatırmış. 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla bu parayı yatırmış. Başka bir vatandaş 14 lira yatırmış. Bu bize çok büyük güç verdi, moral verdi ve gelen buna benzer talepler karşısında bir kampanya başlatmak istiyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında bulunan seçmenlerimiz Garanti, Halk, Ziraat, Vakıf ve İş Bankası'ndaki hesaplarımızdan bize destek olmak amacıyla para yatırabilecekler. Biz kendilerinden sadece 20 TL istiyoruz. Aslında siyasi partilere üst sınır 54 bin 566 lira; ama biz sadece 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bu seçimi tekrar kazanmamız için yeterli bir sebep olacaktır. Başka kampanya da söz konusu değil. Bazı uyanıklara kimsenin kanmaması lazım" diye konuştu.