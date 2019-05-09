HABER

CHP'den İstanbul seçimi için bağış kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için parti olarak bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için parti olarak bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. Kuşoğlu, "İstanbul seçimi, Türkiye seçimi gibi masraflı bir iş. Halkımızın bu desteği, çok kıymetli olacak ve her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kuşoğlu, CHP olarak İstanbul seçimleri için bağış kampanyası düzenleyeceklerini belirterek, "Daha o gece demokrasi için bağış adı altında 880 lira yatırılmış. Biz böyle bir kampanya başlatmamıştık; ama bir vatandaş bulmuş partimizin hesabını para yatırmış. 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla bu parayı yatırmış. Başka bir vatandaş 14 lira yatırmış. Bu bize çok büyük güç verdi, moral verdi ve gelen buna benzer talepler karşısında bir kampanya başlatmak istiyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında bulunan seçmenlerimiz Garanti, Halk, Ziraat, Vakıf ve İş Bankası'ndaki hesaplarımızdan bize destek olmak amacıyla para yatırabilecekler. Biz kendilerinden sadece 20 TL istiyoruz. Aslında siyasi partilere üst sınır 54 bin 566 lira; ama biz sadece 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bu seçimi tekrar kazanmamız için yeterli bir sebep olacaktır. Başka kampanya da söz konusu değil. Bazı uyanıklara kimsenin kanmaması lazım" diye konuştu.

'HALKIMIZIN BU DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ OLACAK'
Gelen bu parayı özellikle İstanbul kampanyasında kullanacaklarını belirten CHP'li Kuşoğlu, partilerin genel ve yerel seçimlerde hazine yardımı aldığını; ama bu tür seçimler için yardım söz konusu olmadığını söyledi. Kuşoğlu, "İstanbul seçimi, Türkiye seçimi gibi masraflı bir iş. Türkiye çapında yapılan harcamanın bir benzeri yine yapılacak. Tabi hazine yardımı alamayacağız. Halkımızın bu desteği çok kıymetli olacak ve her şey çok güzel olacak" diye konuştu.
CHP'li Kuşoğlu, soru üzerine, 'cumhur ittifakı'nın, devletin imkanlarını kullanarak seçim yarışında olacağını savunup, "Devletin hakikaten sınırsız imkanları var ve bunlar kullanılıyor. 31 Mart’tan önce kullanıldı, şimdi de kullanılacak. Seçim tekrarına karar verenler muhakkak ki kazanmayı da amaçladılar. Nasıl kazanacaklarını da planladılar. Bu gücü sınırsız olarak kullanmayı hesaplıyorlar. Devlet gücünü kullanarak seçimi iptal ettirenler her şeyi yapacaktır. Ama biz milletten gücümüzü alıyoruz, devletten değil. Devlet, millet için vardır. Bu millet devletten büyüktür. Devletin imkanları milletin aleyhine kullanılamaz. Bunun da hesabı sorulacaktır tabi ki" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-CHP'li Kuşoğlu'nun açıklaması

GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZDE
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

PARTNERRamazan'da buraya akın ettilerRamazan'da buraya akın ettiler
Ordu’nun yaylalarına kar yağdıOrdu’nun yaylalarına kar yağdı
Hurdadan 3 tekerlekli bisiklet yaptıHurdadan 3 tekerlekli bisiklet yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul itirazlarını ne zaman görüşecek?

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

Tunceli'den son dakika çatışma haberi geldi: 3 asker yaralı

Çatışma çıktı! Yaralı askerler var

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.