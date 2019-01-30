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CHP’den istifa eden Başkan Gülbay DP’den aday oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Denizli’nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, düzenlenen törenle Demokrat Parti’ye (DP) geçerek 31 Mart yerel seçimlerinde DP’den belediye başkan adaylığını açıkladı.Başkan Gülbay, Demokrat Parti’ye katılarak Buldan Belediye Başkanlığına aday oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Denizli’nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, düzenlenen törenle Demokrat Parti’ye (DP) geçerek 31 Mart yerel seçimlerinde DP’den belediye başkan adaylığını açıkladı.
Başkan Gülbay, Demokrat Parti’ye katılarak Buldan Belediye Başkanlığına aday oldu. Törene DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, DP İl Başkanvekili Aykut Yıldırım, DP Buldan İlçe Başkanı Ahmet Güngör, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Başkan Gülbay, "Meclis üyelerimizin kendi partimden olmalarına rağmen engellemelerle karşılaştım. Buldan insanına iş, aş üretmek için yaptığım tüm hizmetlerin önüne engel olundu. Kestane Deresini 10 yıllığına kiraya vermek istedim çünkü gelen yatırımcılar uzun vadeli olarak yatırım yapabileceklerdi. Ona da engel oldular. Dar bir bütçeyle çalıştım ama belediye personelimizin maaşlarını aksatmamaya özen gösterdim. Çünkü personelimizin çoluk çocuğunun rızkını düşündüm. İşsizlikle ilgili olarak Yenicekent’te iç çamaşırı fabrikası ve geri dönüşümle ilgili olarak oto lastiklerinden zemin kaplama elde etmek için Türkiye’de sadece iki yerde olan fabrikayı kuracağız. Burada bizim insanımız çalışacak. Buldan’ın turizme, sanayiye ihtiyacı var. Buldanlı hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için Buldan’ı Halil İbrahim sofrasına çevireceğiz. Hoşgörünün merkezi yapacağız. Sağcıymış, solcuymuş hiç kimsenin siyesi görüşüne bakmayacağız. Bizim derdimiz siyaset yapmak değil iş, aş üretmektir. Demokrat Parti bana teklifte bulunduğu zaman ‘başkan, sen nereden aday olursan ol biz seni destekleyeceğiz’ dedi. Bana bu teklifi getiren ve koşulsuz destek veren Demokrat Parti İl Başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Mustafa Gülbay’a DP rozetini takan Çelik, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile yaptığı telefon görüşmesini vatandaşlara dinletti.

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