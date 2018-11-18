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CHP'den istifa eden eski belediye başkanı AK Parti'den aday adayı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 19:13 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2009 yılında CHP'den belediye başkanı seçilen Esat Altıngün, 2014 yerel seçimlerine kadar görev yaptı.

CHP'den istifa eden eski belediye başkanı AK Parti'den aday adayı oldu

Umut KARAKOYUN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2009 yılında CHP'den belediye başkanı seçilen Esat Altıngün, 2014 yerel seçimlerine kadar görev yaptı. 2014 yılında CHP Özer Kayalı ile seçime girdi. 2014 seçimlerinde partisi tarafından belediye başkan adayı gösterilmeyen Esat Altıngün, 26 Eylül'de partisinden istifa etti. 9 Kasım'da AK Parti'ye üye olan Altıngün, 10 Kasım'da da ilçeden belediye başkan aday adaylık başvurusunda bulundu.
CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen ve bu kez belediye başkan aday adaylığı için şansını iktidar partisinde kullanan Kuşadası Belediyesi eski Başkanı Esat Altıngün, doğru bir karar verdiğini söyledi. Uzun yıllar CHP'de siyaset yaptığını kaydeden Altıngün, "Siyaset yaptığım süre içerisinde sıkıntım olmuş olsa da eski partim CHP'nin kurumsal kimliğine saygı duyuyorum. Turizmin ilk noktası olan Kuşadası'nın hizmet konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Özellikle son yıllarda turizmdeki gerileme, gerek turizm sektörünün gerekse Kuşadası'ndaki diğer sektörlerin sıkıntılı bir sürece girmesi, Kuşadası'nın rakip şehirler ile rekabet gücünü azalttı. Biz turizmde iddialı olan Kuşadası'nı yeniden iddialı bir noktaya getirmeyi iktidar gücü ile başaracağımıza inandık" dedi.
AK Parti Genel Merkezi tarafından görev verilmesi ve Kuşadası halkının da seçmesini halinde, Kuşadası'nın iktidarın gücü ile hak ettiği en üst noktalara geleceğine inandığını belirten Esat Altıngün, "16 yıldır ülkeyi yöneten güçlü bir iktidar partisi var. Kuşadası'nın sorunları iktidar partisinin tecrübesi ile gücü ve imkanları ile çözebileceğime inancım var" diye konuştu.

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