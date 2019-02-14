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CHP’den istifa eden Kesimoğlu bağımsız aday oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 23:12 | Son Güncelleme

CHP’den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday oldu.Kırklareli merkezde 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen sanatçı Işın Karaca konserinde konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, adaylık tartışmalarına son noktayı koydu.“Önce Allah’a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi”31 Mart seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini açıklayan Kesimoğlu, "Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım.

CHP’den istifa eden Kesimoğlu bağımsız aday oldu

CHP’den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday oldu.
Kırklareli merkezde 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen sanatçı Işın Karaca konserinde konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, adaylık tartışmalarına son noktayı koydu.

“Önce Allah’a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi”
31 Mart seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini açıklayan Kesimoğlu, "Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum. Demokrasilerde en büyük güç, halkın gücüdür. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Sevgililer Günü’nde ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayıyım. Yolumuz açık olsun. Önce Allah’a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi" dedi.

CHP’den istifa eden Kesimoğlu bağımsız aday oldu

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