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CHP'den istifa edip, DP'den aday oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, aday gösterilmediği partisi CHP'den istifa edip, 31 Mart'taki yerel seçimler için Demokrat Parti'den (DP) aday oldu.

CHP'den istifa edip, DP'den aday oldu

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, aday gösterilmediği partisi CHP'den istifa edip, 31 Mart'taki yerel seçimler için Demokrat Parti'den (DP) aday oldu.
Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, yeniden aday gösterilmeyince 19 Aralık'ta partisinden istifa etti. Gülbay, dün de DP'ye geçti. Parti rozetini yakasına takan Gülbay, 31 Mart yerel seçimlerinden DP'den Buldan Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Gülbay, dertlerinin siyaset yapmak değil iş, aş üretmek olduğunu söyleyerek, DP'nin teklifine 'evet' dediğini, il yönetiminin de kendisini desteklediğini söyledi.

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