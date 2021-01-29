CHP'den istifalara "Saray operasyonu" tepkisi

Üç milletvekili parti politikalarını eleştirerek istifalarını sunmuştu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir, Karabük ve Yalova milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifası sonrasında TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullandı.

Üç milletvekilinin istifalarını açıklarken kullandıkları ifadelere atıfla, "Bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin, düne kadar görev yapılan siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzgünce takip ettik” diyen Özel, “Dün olduğumuzdan bugün daha kararlıyız. Bugün yaşananların Saray tarafından ve tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına atıfla "Bir bakanın istifasını 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların, milletvekili istifasını canlı yayında yayınlıyor olmalarının bir anlamı vardır. Biz de bunu çok dikkatle takip ettik ve not ettik" diyen Özel, "Saray operasyonları CHP'yi yolundan döndüremeyecektir. Hep birlikte kararlılıkla iktidara doğru yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.