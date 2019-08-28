HABER

CHP'den "istihdam" değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Türkiye ekonomisindeki daralma ve istihdam kaybı her geçen gün artmaya devam etmektedir. İşsizlik ve yoksulluk kıskacında kıvranan vatandaşlarımız, geçimini sürdürmek adına iş gücüne katılmak isteseler de ne yazık ki istihdam hakkından yararlanamamaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye ekonomisindeki daralma ve istihdam kaybı her geçen gün artmaya devam etmektedir. İşsizlik ve yoksulluk kıskacında kıvranan vatandaşlarımız, geçimini sürdürmek adına iş gücüne katılmak isteseler de ne yazık ki istihdam hakkından yararlanamamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'un açıkladığı temmuz ayı verilerine göre, kayıtlı toplam işsiz sayısının bir yıl içerisinde devasa boyutlara ulaşarak 4 milyon 39 bin 541'e yükseldiğini kaydetti.

Veri paylaşımını 9 ay boyunca durduran Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) açıkladığı rakamların krizin boyutunu gösterdiğini ifade eden Ağbaba, bu verilere göre Mayıs 2018'de 20 milyon 547 bin 739 olan sigortalı sayısının, Mayıs 2019'da 20 milyon 218 bin 472'ye gerilediğini aktardı.

Sigortalı sayısının 329 bin kişi azaldığını vurgulayan Ağbaba, "SGK'nın verileri 9 ay gibi bir süre ile gecikmeli açıklaması bu oranların ne kadar doğru olduğu ile ilgili aklımızda şüpheler uyandırmaktadır. SGK bundan sonra veri açıklamalarını aylık düzenli olarak yapacak mıdır ya da SGK'dan yine yeni bir veri akışını alabilmek için yine bir 9 ay mı bekleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklanan verilere göre SGK gelir ve giderlerinde uçurum olduğunu öne süren Ağbaba, 2016'da SGK gelir-gider açığı 20,6 milyar lirayken, bu yılın ilk 5 ayında açığın 20,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İktidarın her geçen dönem SGK'yi borç batağına sürüklemeye devam ettiğini ileri süren Ağbaba, "İktidardan artık istihdam yaratmasını, işsizliği azaltmasını, yoksulluğu bitirmesini beklemek hayalden başka bir şey değildir. Türkiye ekonomisindeki daralma ve istihdam kaybı her geçen gün artmaya devam etmektedir. İşsizlik ve yoksulluk kıskacında kıvranan vatandaşlarımız, geçimini sürdürmek adına iş gücüne katılmak isteseler de ne yazık ki istihdam hakkından yararlanamamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor''Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'
Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarındaBahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba İŞKUR işsizlik Sosyal Güvenlik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

CHP Efeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

CHP'li Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.