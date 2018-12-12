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CHP'den İYİ Parti'ye "ittifak" ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 17:53 | Son Güncelleme

İki parti arasında devam eden ittifak görüşmeleri kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun İYİ Parti'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, ittifak görüşmeleri kapsamında İYİ Parti'ye ziyarette bulundu.

Bugün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Bu görüşme sonrasında ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, İYİ Parti'yi ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın ile Genel Sekreter Cihan Paçacı'dan oluşan heyetle yarım saat süren görüşme yaptı.

Salıcı ve Torun açıklama yapmadan İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken, İYİ Parti'nin CHP'den gelen teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

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