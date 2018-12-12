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CHP'den İYİ Parti'ye "ittifak" ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 19:45 | Son Güncelleme

İki parti arasında devam eden ittifak görüşmeleri kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, İYİ Parti'yi akşam saatlerinde iki kez ziyaret etti - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu: "Her iki partinin genel başkanı saat 20.00'de bir araya gelecekler"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, ittifak görüşmeleri çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir araya geleceğini söyledi.

Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, iki kez İYİ Parti'yi ziyaret ederek, Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın ile Genel Sekreter Cihan Paçacı'dan oluşan heyetle görüştü.

Dervişoğlu, görüşmenin ardından heyeti uğurlarken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her iki partinin genel başkanı, saat 20.00'de sayın Genel Başkanımızın CHP Genel Merkezi'ne ziyaretiyle bir araya gelecekler. O görüşmenin sonunda da kapsamlı bir açıklama yapacaklar." dedi.

Dervişoğlu, gazetecilerin, "Olumlu sonuçlandığını söyleyebiliriz miyiz?" sorusuna, "İnşallah iyi olacak." yanıtını verdi.

Bu arada İYİ Parti'nin Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok da gazetecilerin, "Adaylığınızı çekmeniz söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Genel merkezlerin takdiridir. Genel merkezler ne derse o olur." ifadelerini kullandı.

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