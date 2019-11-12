CHP'den "İyi tarım uygulaması" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İyi tarım uygulaması yapan üreticilere 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile destek verileceği açıklandı, 9 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek ellerinden alındı." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Kasım tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği ile son 3 yıldır destek alan iyi tarım uygulaması yapan üreticilere destek verilmeyeceğinin açıklandığını hatırlattı.

İktidarın, üreticileri göz göre göre açlığa, sefalete ve icra dairelerine mahkum ettiğini ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"İyi tarım uygulaması yapan üreticilere 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile destek verileceği açıklandı, 9 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek ellerinden alındı. Devlet ciddiyeti 15 gün arayla ayaklar altına alındı. Oysa iyi tarım uygulamaları, 7-8 yıldır devam ettiriliyor. Malatya'da 10 bin, Türkiye genelinde 100 bin üretici 7 yıldır bu desteği alıyor. Son 3 yıldır almak şartı neredeyse tüm üreticileri kapsıyor."