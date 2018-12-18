CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Bugün Türkiye'de 1 milyon 614 bin kadın iş arıyor. Ne yazık ki veriler işsizliğin en çok kadınları etkilediğini ve bütün işsizlik türlerinde erkeklerden daha fazla işsiz kaldıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, Türkiye'de kadın istihdamında üzücü bir tablonun yaşandığını belirtti.

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki 30 milyon 695 bin kadından, sadece 10 milyon 723 bininin iş gücüne dahil olduğuna dikkati çeken Karabıyık, her 100 kadından sadece 29,7'sinin istihdam edildiğini aktardı.

Karabıyık, 15 ve yukarı yaştaki kadın nüfusun 19 milyon 972'sinin, yani yaklaşık yüzde 69,2'sinin çeşitli nedenlerle iş gücüne dahil olamadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Türkiye'de 1 milyon 614 bin kadın iş arıyor. Ne yazık ki veriler işsizliğin en çok kadınları etkilediğini ve kadınların bütün işsizlik türlerinde erkeklerden daha fazla işsiz kaldıklarını gösteriyor. 10 milyon 949 bin kadın ev işleriyle meşgul olması sebebiyle iş gücüne dahil değil. Yani, Türkiye'de çalışabilir yaştaki her 100 kadından yaklaşık biri ev kadını. 2 milyon 696 bin kadın, yaşlılık ya da engel durumu nedeniyle çalışamıyor.