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CHP'den "kadın üniversitesi" eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 14:44 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: - "AKP, eğitimi siyasetin arka bahçesi olarak gördüğü politikalarına son vermeli, Japonya'nın 'kadın üniversitelerini' değil dünyanın 3. büyük ekonomisi oluşunu ve teknoloji konusundaki gelişmişliğini model almalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "AKP, eğitimi siyasetin arka bahçesi olarak gördüğü politikalarına son vermeli, Japonya'nın 'kadın üniversitelerini' değil, dünyanın 3. büyük ekonomisi oluşunu ve teknoloji konusundaki gelişmişliğini model almalıdır." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın TBMM'ye sunduğu On Birinci Kalkınma Planı'nda, Türkiye'de Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği "kadın üniversiteleri"nin kurulması projesinin yer aldığını hatırlattı.

Japonya'da 800 üniversitenin 80'inin kadın üniversitesi olduğunu belirten Karabıyık, kadınların artık her yerde olduğu günümüzde, kadın üniversitelerini "ilerici" bir model olarak sayan görüşe yer kalmadığını vurguladı.

Bu noktada, On Birinci Kalkınma Planı'nda yer alan "kadın üniversitesi" önerisinin, kadın haklarını gerileteceği, kadını geri plana iten bir sonuç doğuracağı için kabul edilemeyeceğini savunan Karabıyık, "1923'te Cumhuriyet devrimi ile uygulamaya geçirilen kadın-erkek eşitliği ve zorunlu laik eğitimle, kız ve erkek çocuklara eşit bireyler olma olanağını sağlayıp kızların tıpkı erkekler gibi, bütün bilim dallarında öğrenim görmelerinin bir temel insan hakkı olarak kabul edilmesi unutulmamalı, unutturulmaya çalışılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, "kadın üniversitesi" kurulması gündeme gelmeden önce eğitim sisteminde çözülmesi gereken öncelikli sorunların olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizde kız öğrenci sayısının erkeklerle eşitlenmiş hatta geçmiş olduğu bu tabloda, AKP, eğitimi siyasetin arka bahçesi olarak gördüğü politikalarına son vermeli, Japonya'nın 'kadın üniversitelerini' değil, dünyanın 3. büyük ekonomisi oluşunu ve teknoloji konusundaki gelişmişliğini model almalıdır. Eğer kadınları gerçekten düşünüyor ve fayda sağlamak istiyorsanız, önce kadınların daha fazla kararlara katılımını, daha fazla yönetim kademelerinde yer almalarını sağlayınız, kadın işsizliği sorununu çözünüz."

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11. Kalkınma Planı CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık Japonya Kadın Üniversiteleri

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