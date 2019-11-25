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CHP'den "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 10:59 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "Kadına karşı şiddetle mücadele, kız çocuğuyla erkek çocuğunu ayırmamaktan başlıyor. Kızların eğitim alması, çocuk yaşta evlendirilmemesi, kadınlara yönelik istihdam politikalarının yürütülmesi hayati önemde"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Kadına karşı şiddetle mücadele, kız çocuğuyla erkek çocuğunu ayırmamaktan başlıyor. Kızların eğitim alması, çocuk yaşta evlendirilmemesi, kadınlara yönelik istihdam politikalarının yürütülmesi hayati önemde." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçen, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna karşı her gün bir saldırının olduğunu kaydeden Gökçen, "Bu metinlerin içinde aile yapısını bozan, aile kültürüne zarar veren hangi cümle var?" diye sordu.

Yasanın "aile düşmanı" olmadığının altını çizen Gökçen, şunları ifade etti:

"Hiçbir kanunun ismi 6284 kadar bilinmiyorsa bunun bir sebebi var. Bu ülkede yaşayan her bir kadın var olma mücadelesi veriyor. Çocuğunu okutmaya çalışan, eğitim almasına izin verilmeyip yine de üretmeye çalışan, gördüğü şiddete rağmen her gün ayağa kalkan kadınlar yaşamak istiyor. 6284 ise belki de hiçbir kanunun korumadığı kadar yaşam hakkını koruyor. Uygulanmasına engel olanlar, yaşam hakkını savunan toplumu karşısına alıyor. Kadına karşı şiddetle mücadele, kız çocuğuyla erkek çocuğunu ayırmamaktan başlıyor. Kızların eğitim alması, çocuk yaşta evlendirilmemesi, kadınlara yönelik istihdam politikalarının yürütülmesi hayati önemde. Şiddete uğrayan kadın, ekonomik özgürlüğü yoksa hakkını arayamıyor."

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