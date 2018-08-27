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CHP'den "kamu harcamalarına" tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Ülke ağır bir ekonomik durgunluk yaşarken ve her defasında israfa karşı önlem alınması gerektiği belirtilirken, ülkeyi yönetenlerin harcamalarına yönelik bir önlem alınmaması kabul edilemez"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülke ağır bir ekonomik durgunluk yaşarken ve her defasında israfa karşı önlem alınması gerektiği belirtilirken, ülkeyi yönetenlerin harcamalarına yönelik bir önlem alınmaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt" etkinliğinde Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılacağını açıkladığını hatırlattı.

Ağbaba, "Cumhur açlıkla savaşırken, cumhurbaşkanı kendisine yeni saraylar yaptırmak peşinde. Millet boyasız, sıvasız evlerde kışa hazırlanırken, cumhurbaşkanı otağ derdinde. Halkın gerçeklerinden bu kadar uzak bir cumhurbaşkanını Türkiye ilk kez görüyor." görüşünü savundu.

"Ülkenin ekonomik krizin eşiğinde adeta uçuruma yuvarlandığını" iddia eden Ağbaba, milyonlarca çalışan açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşarken, çocuk işçiliği yaşı 10'a kadar düşmüşken, yeni saray yapılmasının milyonlarca yoksulun ve işsizin aklıyla dalga geçmek olduğunu belirtti.

Her defasında "milli duruştan" ve "milli kimlikten" bahsederek, ülkedeki milyonlarca yurttaştan fedakarlık yapmasını isteyenlerin bu fedakarlığı yapmamalarının düşündürücü olduğunu aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ülke ağır bir ekonomik durgunluk yaşarken ve her defasında israfa karşı önlem alınması gerektiği belirtilirken ülkeyi yönetenlerin harcamalarına yönelik bir önlem alınmaması kabul edilemez. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin bedelini yine ülkenin çalışanları ve yoksulları öderken, milli birlik ve beraberlik söylemleri inandırıcılıktan uzaktır. Ülkemizin ihtiyacı olan yeni sarayların inşası değil, işsizliğin önlenmesi ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını gerektiren adımların atılmasıdır."

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