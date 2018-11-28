CHP'den kamu-özel iş birliği projelerine araştırma istemi

Kamu-özel iş birliği projeleri için geçen yıl bütçeye 6,2 milyar lira ödenek konulduğu belirtilen gerekçede, 2019 bütçesinde ulaştırma projelerinin garanti ödemelerinin "hane halkına transfer" kalemine gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Gerekçede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor." diyerek savunduğu; aralarında Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile şehir hastaneleri projelerinin de bulunduğu çok sayıda projenin, garantiler nedeniyle giderek artan miktarda yük getirdiği savunuldu.

Bu projelerin yatırım tutarının 63,6 milyar dolar, sözleşme bedelinin ise 139,7 milyar dolar düzeyinde olduğu ifade edildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, "yap-işlet", "yap-işlet-devret", "yap-kirala-devret" gibi modellerle gerçekleştirilen kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında, 1987-2018 döneminde 238 projenin onay aldığı belirtildi.

Gerekçede, 2017-2018 yıllarında ulaştırma projeleri için garantiler nedeniyle şirketlere 4,6 milyar lira ödendiği, ulaştırma projelerinin 5 yıllık faturasının 21,2 milyar liraya ulaştığı savunuldu.

Sağlık Bakanlığının öngörülerine göre şehir hastanelerinin 2019-2021 faturasının 37,1 milyar lira olduğuna yer verilen gerekçede, şöyle devam edildi:

"(Devletin cebinden kuruş çıkmıyor) denilen ulaştırma ve sağlık alanındaki kamu özel iş birliği projelerinin 5 yıllık toplam yükü 60 milyar liraya dayanmıştır. Özellikle şehir hastanelerindeki 20-25 yıllık garantiler dikkate alındığında fatura çok daha büyüyecektir.

Söz konusu projelerin ihalelerinde ve sözleşmelerinde de şeffaflık bulunmamaktadır. Kamu-özel iş birliği projelerinin, kamuya getirdiği yüklerin ve şeffaf olmayan ihale süreçleri ile sözleşmeler nedeniyle oluşan kamu zararının boyutunun incelenmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif ederiz."

