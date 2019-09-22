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CHP'den Kamu Özel İşbirliği projelerine araştırma istemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

CHP'den Kamu Özel İşbirliği projelerine araştırma istemi

CHP, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında gerçekleştirilen projelerin, kamu bütçesine çıkaracağı yüklerin ve kamu zararıyla şirketlere yapılacak garanti ödemelerinin Mecliste araştırılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, devletin yerine getirmesi gereken birçok zorunlu kamu hizmetine yönelik yatırımların, son yıllarda artan bir ivmeyle, KÖİ adı altında özel sektöre yaptırıldığı belirtildi.

Gerekçede, Türkiye'nin, 2014-2018 yıllarını kapsayan dönemde Avrupa'da en fazla KÖİ projesini uygulamaya koyan, Brezilya, Hindistan ve Çin’den sonra dünyada en fazla KÖİ yatırımı yapılan ülke konumunda olduğu ifade edildi.

Türkiye’de 67'si 1986-2001 yılları arasında, 176'sı ise 2003'ten sonra olmak üzere toplam 243 KÖİ projesi uygulandığı, bu projelerin toplam yatırım değerinin 64,9 milyar dolar olarak açıklandığı vurgulandı.

Daha çok ulaştırma, sağlık ve enerji alanlarında başvurulan bu yöntemin, gelecek yıllarda farklı altyapı alanlarına ve daha küçük ölçekli projelere de yaygınlaştırılmak istendiğinin savunulduğu gerekçede, "Oysa başta bu modelin yaratıcısı olan İngiltere olmak üzere gelişmiş ülkeler, doğru olmadığını görerek KÖİ uygulamasından vazgeçmeye başlamışken, Türkiye’nin daha küçük ölçekli projelere kadar yaygınlaştırma hedefinin doğru olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. " görüşüne yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Araştırma Önergesi CHP

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