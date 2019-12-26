HABER
  4. CHP'den 'Kanal İstanbul' önergesi

CHP'den 'Kanal İstanbul' önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

CHP, Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişikleri ile ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP, Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişikleri ile ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan önergede; Kanal İstanbul projesi güzergahındaki mülkiyet değişikleri ile ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması talep edildi. Özel, Kanal İstanbul için TMMOB tarafından hazırlanan raporlarda, projenin yaratacağı sıkıntıların dile getirildiğini söyledi. Bu raporlara göre yapılaşma yasağı bulunan ve 70 tür canlıya yuva olan sulak alanlar, akarsular, dereler ile Terkos Gölü'nün projeden etkileneceğinin vurgulandığını belirten Özgür Özel, "Raporda; Karadeniz’deki tuzluluk değerinin artması nedeniyle Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları ve karasal ekosistemin bozulacağı, heyelan riskinin artacağı, 20 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olacağı, Sazlıdere Barajı’nın tümüyle yok olacağı başta olmak üzere geri dönüşü neredeyse imkansız ekolojik hasarlar bırakacağı ifade edilmektedir" dedi.
Özel, proje güzergahında mülkiyet değişikliklerinin araştırılmasının gerekli olduğuna dikkat çekerek, "Bu mülkiyet değişiklikleri araştırıldığında, İstanbul ve ülkemiz başta olmak üzere bölge için ciddi felaketlere neden olacak Kanal İstanbul Projesi’nin inşası için hangi çevrelerin ısrarcı olduğu ve bu proje nedeniyle kimlerin rant elde ettiği de açığa çıkacaktır" diye konuştu.
Özel, bu gerekçelerle; Kanal İstanbul güzergahında Nisan 2011’den bugüne kadar yapılan mülkiyet değişikliklerinin incelenmesi, bu değişiklikler nedeniyle sağlanan maddi çıkarların tespit edilmesi, bölgede arazi satın alan kişilerin ortaya çıkarılması, bilimsel raporlara da yansıdığı biçimiyle projenin ekosistem, tarım alanları, deprem riski ve canlı yaşamı başta olmak üzere yaratacağı tahribatların araştırılması için TBMM’de komisyon kurulmasını talep ettiklerini aktardı.

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor”Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
CHP'li Tuncay Özkan 'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

CNN Türk canlı yayınında çok sert tartışma! Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus heyetine: Burnuma sigara kokuları geliyor

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.